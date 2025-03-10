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В Думу внесен проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки - 10.03.2025, ПРАЙМ
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В Думу внесен проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки
В Думу внесен проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки - 10.03.2025, ПРАЙМ
В Думу внесен проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:23+0300
2025-03-10T11:23+0300
дума
госдума
лдпр
леонид слуцкий
взятки
законопроект
чиновники
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить условный срок в качестве наказания для чиновников за получение взятки, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ" предлагается усилить ответственность за совершение преступлений, предусмотренных частями четвертой, пятой и шестой статьи 290 Уголовного кодекса РФ, исключить возможность назначения по указанным преступлениям условного осуждения, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения", - сказано в пояснительной записке. Как пояснили в пресс-службе партии, на сегодняшний день получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества наказывается либо денежным штрафом с лишением права занимать определённые должности на конкретный срок, либо, в зависимости от величины взятки, лишением свободы сроком от трёх до десяти лет вместе со штрафом в размере от десятикратной до семидесятикратной суммы взятки. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году количество граждан, осужденных за получение взятки, выросло на 13,6% по сравнению с 2022 годом. Законопроектом также предлагается исключить из Уголовного кодекса РФ норму, позволяющую применять штрафы в качестве основного вида наказания за коррупцию, применяя к таким преступникам наказание только в виде лишения свободы, а также усложнить порядок применения условно-досрочного освобождения, предусмотрев, что оно может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания. По мнению авторов инициативы, указанные изменения позволят снизить уровень наиболее общественно опасных преступлений коррупционной направленности, а также будут способствовать реализации принципов законности и справедливости уголовного законодательства.
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дума, госдума, лдпр, леонид слуцкий, взятки, законопроект, чиновники
Дума, Госдума, ЛДПР, Леонид Слуцкий, взятки, законопроект, чиновники
11:23 10.03.2025
 
В Думу внесен проект об отмене условного наказания для чиновников за взятки

ЛДПР внесла на рассмотрение проект ужесточения наказания за взятки для чиновников

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается отменить условный срок в качестве наказания для чиновников за получение взятки, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ" предлагается усилить ответственность за совершение преступлений, предусмотренных частями четвертой, пятой и шестой статьи 290 Уголовного кодекса РФ, исключить возможность назначения по указанным преступлениям условного осуждения, а также увеличить срок фактического отбытия осужденным наказания за указанные преступления для применения условно-досрочного освобождения", - сказано в пояснительной записке.
Как пояснили в пресс-службе партии, на сегодняшний день получение должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг или иного имущества наказывается либо денежным штрафом с лишением права занимать определённые должности на конкретный срок, либо, в зависимости от величины взятки, лишением свободы сроком от трёх до десяти лет вместе со штрафом в размере от десятикратной до семидесятикратной суммы взятки. Кроме того, в документе отмечается, что в 2023 году количество граждан, осужденных за получение взятки, выросло на 13,6% по сравнению с 2022 годом.
Законопроектом также предлагается исключить из Уголовного кодекса РФ норму, позволяющую применять штрафы в качестве основного вида наказания за коррупцию, применяя к таким преступникам наказание только в виде лишения свободы, а также усложнить порядок применения условно-досрочного освобождения, предусмотрев, что оно может быть назначено только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания.
По мнению авторов инициативы, указанные изменения позволят снизить уровень наиболее общественно опасных преступлений коррупционной направленности, а также будут способствовать реализации принципов законности и справедливости уголовного законодательства.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
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ДумаГосдумаЛДПРЛеонид Слуцкийвзяткизаконопроектчиновники
 
 
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