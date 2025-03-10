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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 10.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250310/indeksy-855616371.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Китая снижаются в понедельник утром, при этом индексы Южной Кореи, Японии и Австралии растут, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-10T08:25+0300
экономика
рынки
торги
акции
япония
азиатско-тихоокеанский регион
атр
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hang seng index
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая снижаются в понедельник утром, при этом индексы Южной Кореи, Японии и Австралии растут, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,67%, до 3 349,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2 070,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,24%, до 23 688 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,41%, до 2 573,98 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,18%, до 7 962,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 37 002 пунктов. "Становится все труднее различать структуру экономики в тумане... импортных пошлин "Трампа 2.0". Неудивительно, что позиция фондового рынка по умолчанию предполагает уход от риска, и акции корректируются", - полагает президент Yardeni Research Эд Ярдени (Ed Yardeni), чье мнение приводит агентство Блумберг. Инвесторы также ждут окончательных данных по ВВП Японии за четвертый квартал, которые будут опубликованы во вторник. Согласно предварительной оценке, ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
https://1prime.ru/20250307/indeks-855577853.html
япония
азиатско-тихоокеанский регион
китай
южная корея
австралия
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рынки, торги, акции, япония, азиатско-тихоокеанский регион, атр, shenzhen composite, hang seng index, kospi, китай, южная корея, австралия
Экономика, Рынки, Торги, Акции, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ
08:25 10.03.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Индексы Китая падают во время роста индексов Южной Кореи, Японии и Австралии

© AFP / Johannes Eisele!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© AFP / Johannes Eisele
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая снижаются в понедельник утром, при этом индексы Южной Кореи, Японии и Австралии растут, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,67%, до 3 349,85 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2 070,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,24%, до 23 688 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,41%, до 2 573,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18%, до 7 962,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,38%, до 37 002 пунктов.
"Становится все труднее различать структуру экономики в тумане... импортных пошлин "Трампа 2.0". Неудивительно, что позиция фондового рынка по умолчанию предполагает уход от риска, и акции корректируются", - полагает президент Yardeni Research Эд Ярдени (Ed Yardeni), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Инвесторы также ждут окончательных данных по ВВП Японии за четвертый квартал, которые будут опубликованы во вторник. Согласно предварительной оценке, ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Котировки, сток
Фондовые индексы США растут в пятницу
7 марта, 17:59
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионАТРShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPIКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯАВСТРАЛИЯ
 
 
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