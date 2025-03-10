https://1prime.ru/20250310/sovbez-855648001.html

СБ ООН един в позиции недопустимости насилия в Сирии, заявил Небензя

СБ ООН един в позиции недопустимости насилия в Сирии, заявил Небензя - 10.03.2025, ПРАЙМ

СБ ООН един в позиции недопустимости насилия в Сирии, заявил Небензя

Члены Совета Безопасности ООН едины в позиции о том, что насилие в Сирии недопустимо, заявил журналистам постоянный представитель России при Всемирной... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T20:41+0300

2025-03-10T20:41+0300

2025-03-10T20:41+0300

сирия

василий небензя

совбез оон

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ООН, 10 мар – ПРАЙМ. Члены Совета Безопасности ООН едины в позиции о том, что насилие в Сирии недопустимо, заявил журналистам постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя. "Совет был един в том, что мы обсуждали сегодня, все высказались, я бы не сказал, что в один голос, но все подчеркивали одни и те же элементы: недопустимость того, что произошло, (недопустимость – ред.) массовых убийств и насилия", – сказал Небензя.По его словам, члены СБ работают над заявлением председателя органа, добавив, что Совбез намерен как можно быстрее принять документ. В сирийских приморских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силами безопасности Сирии и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, которые выступают против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части страны были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Минобороны Сирии заявило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур, объявив 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Россия и Соединенные Штаты 9 марта запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в Сирии, призвав расследовать казни гражданского населения и привлечь к ответственности виновных.

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