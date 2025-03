https://1prime.ru/20250310/sud-855623405.html

Суд запретил связанным Магомедовым офшорам судиться вне РФ с "Транснефтью"

россия

зиявудин магомедов

транснефть

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению "Транснефти" запретил кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd, связанным с осужденным бывшим бенефициаром группы "Сумма" Зиявудином Магомедовым, вести за рубежом судебные и арбитражные разбирательства с российской трубопроводной компанией, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Определение суда не опубликовано, поскольку разбирательство на финальной стадии проходило в закрытом режиме. В своем заявлении, поданном в суд в ноябре, "Транснефть" просила запретить двум офшорам-ответчикам "инициировать и продолжать разбирательства в иностранных судах… связанные с ликвидацией компании "Омирико Лтд", и взысканием убытков с ПАО "Транснефть" и подконтрольных ей лиц". В частности, заявитель просил запретить Torresant Industry Ltd вести разбирательства по ее заявлению в отношении компании Omirico Ltd в Окружном суде Лимасола Республики Кипр, а ликвидатору Omirico Ltd Андреасу Каридису и Torresant Industry Ltd – по их иску к "Транснефти" и Сбербанку о взыскании убытков в Окружном суде Никосии Республики Кипр. Арбитражный суд Москвы ранее назначил на 7 апреля рассмотрение заявления Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить Omirico Ltd и Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых. Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости, ранее суды удовлетворили антикоррупционные иски ведомства к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и аффилированным с ними лицам. В частности, часть финансовых активов, приобретенных коррупционным путем, Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", скрывал на счетах подконтрольной кипрской фирмы Omirico Ltd. Суд обратил в доход РФ более 150 миллионов долларов, оказавшихся на счетах компании в Сбербанке. При этом, по данным Генпрокуратуры, Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и "Транснефти" о взыскании более 170 миллионов долларов убытков. Заявление было подано в Окружной суд Никосии на Кипре, очередные слушания там должны состояться 12 марта. Магомедовы были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.

