https://1prime.ru/20250311/belgrad-855652633.html

В Белграде жандармерия оттеснила протестующих у здания Радио и телевидения

В Белграде жандармерия оттеснила протестующих у здания Радио и телевидения - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Белграде жандармерия оттеснила протестующих у здания Радио и телевидения

Жандармерия оттеснила протестующих студентов и сторонников оппозиции у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, видео инцидента размещено в... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T02:23+0300

2025-03-11T02:23+0300

2025-03-11T02:23+0300

общество

сербия

белград

косово

александр вучич

ртс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855652633.jpg?1741648995

БЕЛГРАД, 11 мар – ПРАЙМ. Жандармерия оттеснила протестующих студентов и сторонников оппозиции у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда, видео инцидента размещено в соцсетях. Участники протестов, которые проходят в Сербии с ноября из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, вечером в понедельник организовали акцию у здания национального телеканала. В соцсетях они призвали к блокаде РТС с 23.00 (1.00 мск) на 23 часа и пообещали выпускать сотрудников, но никого не впускать. Сами они внутрь не прорывались, но блокировали прилегающую улицу Таковску. "Демонстранты, следящие за порядком на акции, попытались поставить ограждения у входа в здание. После этого произошла стычка с полицейскими. К РТС прибыло подразделение жандармерии и начало с применением дубинок оттеснять участников акции", - передает телеканал N1, который публикует видео столкновения из соцсетей. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что протестующие студенты и сторонники оппозиции попытаются 15 марта захватить ряд госструктур, чтобы вынудить руководство страны согласиться на формирование переходного правительства. Выступая на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии Вучич заявил, что "осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии", при которой протестующие попытаются занять силой здания скупщины (парламента), Радио и телевидения Сербии и конституционного суда. Он также указал, что участники беспорядков будут задержаны полицией и получат большие тюремные сроки. Ранее в понедельник президент Сербии после заседания правительства указал, что власти страны постараются сохранить мир на фоне массовых протестов и напряженности в регионе, прежде всего в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине. Аграрии Сербии на протесте в субботу пообещали на тракторах приехать в Белград для участия в крупнейшем митинге 15 марта, чтобы поддержать студентов и сторонников оппозиции. Вучич заявил в воскресенье, что ожидает попыток насилия на массовом протесте в Сербии 15 марта, по его словам власти страны задержат участников и организаторов. Ранее Вучич многократно называл бизнесмена Драгана Шолака, живущего в Нидерландах, владельца холдинга United media, к которому относятся телеканалы N1 и Nova S, кабельные операторы и СМИ в регионе Западных Балкан, спонсором и инициатором протестов. Скупщина (парламент) Сербии приняла в минувший четверг новую редакцию закона о высшем образовании, которая предполагает увеличение финансирования госвузов, повышение зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам. Спикер парламента Ана Брнабич отметила, что так будет выполнено требование студентов, и выразила надежду, что они вернутся к занятиям. Протестующие студенты ранее блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе требований протестующих были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования всех ранее задержанных в ходе протестов. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ были выложены документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Освобождены от уголовного преследования шестеро студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за последние годы из-за границы было вложено три миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

сербия

белград

косово

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сербия, белград, косово, александр вучич, ртс