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Патрушев отметил ухудшение технического состояния речного флота России

Патрушев отметил ухудшение технического состояния речного флота России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Патрушев отметил ухудшение технического состояния речного флота России

Речной флот в стране стареет и редеет, становясь источником рисков, необходимо обеспечить обновление его парка судов, заявил помощник президента России,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:33+0300

2025-03-11T12:33+0300

2025-03-11T12:33+0300

россия

николай патрушев

речной флот

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Речной флот в стране стареет и редеет, становясь источником рисков, необходимо обеспечить обновление его парка судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В настоящее время потенциал внутренних водных путей и водного транспорта используется недостаточно эффективно, а их эксплуатация становятся небезопасной. В первую очередь это касается технического состояния речного флота, средний возраст которого превышает 30 лет, а речных танкеров – 49 лет, что привело уже к серьёзным авариям", - констатировал Патрушев, выступая на заседании Совета по развитию и обеспечению морской деятельности, созданного в рамках Морской коллегии РФ. "Но самое главное, темпы выбытия речных судов превышают темпы их строительства. Наш стратегический актив, по сути, превращается в источник системных рисков. В этой связи необходимо обеспечить обновление парка судов речного флота, в том числе судов класса "река-море", - подчеркнул он,

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россия, николай патрушев, речной флот