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Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии

Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии - 11.03.2025, ПРАЙМ

Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии

Курс доллара снижается к иене во вторник утром после выхода окончательных данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2024 года, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:21+0300

2025-03-11T08:21+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене во вторник утром после выхода окончательных данных по ВВП Японии за четвертый квартал 2024 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.11 мск курс доллара к иене опускался до 147,03 иены с уровня прошлого закрытия в 147,27 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время поднимался до 1,0846 доллара с 1,0835 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 103,82 пункта. Согласно окончательной оценке, ВВП Японии в четвертом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) увеличился на 2,2%. Предварительные данные предполагали рост ВВП страны на 2,8%. В квартальном выражении ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 0,6% после увеличения на 0,4% кварталом ранее. Первая оценка показывала рост на 0,7%. Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей монетарной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты.

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