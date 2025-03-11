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ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России - 11.03.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России

Европейские министры экономики и финансов обсудили во вторник с Еврокомиссией борьбу с обходом санкций, обмен информацией в этой сфере и возможное использование | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:14+0300

2025-03-11T21:14+0300

2025-03-11T21:14+0300

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Европейские министры экономики и финансов обсудили во вторник с Еврокомиссией борьбу с обходом санкций, обмен информацией в этой сфере и возможное использование искусственного интеллекта, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Обсуждалось исполнение санкций, предотвращение их обхода, в частности, через обмен информацией между государствами-членами. Речь идет о лучшей координации обмена данными. Использование искусственного интеллекта могло бы быть очень полезно для наших таможенных служб", - сказал Домбровскис журналистами. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия очередного, 16-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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