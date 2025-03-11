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Рост выдачи ипотеки в России в феврале возобновился

Рост выдачи ипотеки в России в феврале возобновился - 11.03.2025, ПРАЙМ

Рост выдачи ипотеки в России в феврале возобновился

Рост выдачи ипотеки в России, по оперативным данным ЦБ, в феврале возобновился, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора "Денежно-кредитные... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:45+0300

2025-03-11T18:45+0300

2025-03-11T18:52+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Рост выдачи ипотеки в России, по оперативным данным ЦБ, в феврале возобновился, говорится в информационно-аналитическом материале регулятора "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "По оперативным данным, в феврале рост выдачи ипотеки возобновился", - сказано в материалах. В январе ипотечное кредитование в России снизилось на 0,2% после роста на 0,4% в декабре. Регулятор тогда отмечал, что это характерное явление для января из-за длинных праздников.Кроме того, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в январе снизилась на 0,2 п.п. к декабрю, до 8,3%."Динамика ставок на разных сегментах розничного кредитного рынка в январе была неоднородной. Средняя ставка по кредитам физическим лицам в краткосрочном сегменте после резкого взлета в декабре 2024 г. снизилась на 3,7 процентного пункта. В долгосрочном сегменте средняя ставка, напротив, выросла на 3,2 п.п. за счет снижения доли в выдачах ипотечных жилищных кредитов и роста ставок по потребительским кредитам", - отмечается в материалах."При этом средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в январе составила 8,3%, снизившись за месяц на 0,2 п.п., что связано с дальнейшим увеличением в оборотах рынка доли кредитов, предоставленных на льготных условиях. По оперативным данным, в феврале ставки по кредитам населению в целом сохранились вблизи январских уровней", - указывается там же.Согласно предварительным данным, в январе средняя ставка для корпоративных заемщиков по краткосрочным кредитам сложилась вблизи уровня предыдущего месяца, а по долгосрочным кредитам заметно возросла. Это может быть связано с сокращением в выдачах доли кредитов с пониженными ставками, слабо чувствительными к рыночной конъюнктуре, на фоне существенного притока средств на счета бюджетополучателей в рамках доведения расходов по госзаказу, добавляется в комментарии.

https://1prime.ru/20250310/ipoteka-855637505.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, банк россии, ипотека