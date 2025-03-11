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Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к Банку России - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к Банку России
Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к Банку России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к Банку России
Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:30+0300
2025-03-11T11:30+0300
суд
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к Банку России из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Истец принял решение об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительного права… Это двукратная стоимость экземпляров контрафактных монет. В данном случае, исходя из того, что эти монеты реализуются банком по цене выше номинала… истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал представитель Ярбусовой в суде. Он уточнил, что изначально требования за нарушение исключительного права составляли 5 миллионов рублей. Представитель Ярбусовой добавил, что истец также просит суд взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда.
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суд
суд
11:30 11.03.2025
 
Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к Банку России

Художник "Ежика в тумане" увеличила исковые требования к ЦБ до 50 млн рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова увеличила с 5 до 50 миллионов рублей сумму компенсации за нарушение исключительного права к Банку России из-за выпуска трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Истец принял решение об увеличении размера исковых требований в части компенсации за нарушение исключительного права… Это двукратная стоимость экземпляров контрафактных монет. В данном случае, исходя из того, что эти монеты реализуются банком по цене выше номинала… истец просит взыскать компенсацию в размере номинальной стоимости контрафактных монет. Итого - 50 миллионов 42 тысячи рублей", - сказал представитель Ярбусовой в суде.
Он уточнил, что изначально требования за нарушение исключительного права составляли 5 миллионов рублей.
Представитель Ярбусовой добавил, что истец также просит суд взыскать с ответчика моральный вред в 100 тысяч рублей, компенсацию за использование интеллектуальной деятельности на аналогичную сумму.
Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
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