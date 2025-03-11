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Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T04:38+0300
2025-03-11T04:38+0300
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ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто. "В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер – ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", - подчеркнул глава японского ведомства. Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK. По словам министра торговли, Токио "намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США". США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются "нетарифными барьерами", и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.
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мировая экономика, япония, сша, канада, дональд трамп, ес
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, КАНАДА, Дональд Трамп, ЕС
04:38 11.03.2025
 
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов

Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов

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ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
"В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер – ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", - подчеркнул глава японского ведомства.
Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK.
По словам министра торговли, Токио "намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются "нетарифными барьерами", и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаЯПОНИЯСШАКАНАДАДональд ТрампЕС
 
 
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