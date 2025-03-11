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Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T04:38+0300
2025-03-11T04:38+0300
2025-03-11T04:38+0300
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ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
"В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер – ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", - подчеркнул глава японского ведомства.
Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK.
По словам министра торговли, Токио "намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются "нетарифными барьерами", и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.
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мировая экономика, япония, сша, канада, дональд трамп, ес
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, КАНАДА, Дональд Трамп, ЕС
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
Япония вновь призвала США освободить ее от вводимых тарифов
ТОКИО, 11 мар – ПРАЙМ. Япония вновь выступила с призывом к США об освобождении ее от вводимых тарифов, но речи о гарантированном исключении не идет, заявил журналистам в ходе визита в Штаты японский министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.
"В ходе встречи мы выступили с призывом о том, что Япония должна быть освобождена от тарифных мер США. В ответ американская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена (из мер – ред.), но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло", - подчеркнул глава японского ведомства.
Выдержки пресс-конференции Муто транслировались телеканалом NHK.
По словам министра торговли, Токио "намерен продолжать тесные консультации с тем, чтобы прояснить, как можно добиться взаимовыгодных условий с учетом национальных интересов и Японии, и США".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Кроме этого, Трамп заявлял, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Япония не облагает пошлинами автомобили, импортируемые из-за границы, однако американская сторона утверждает, что высокие стандарты безопасности Японии считаются "нетарифными барьерами", и поэтому продажи американских автомобилей в Японии остаются низкими.