https://1prime.ru/20250311/pivo-855656885.html

СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики

СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики - 11.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики

Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ". | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:31+0300

2025-03-11T08:31+0300

2025-03-11T08:31+0300

россия

доминикана

пиво

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ".Отмечается, что вместе с китайским и вьетнамским алкоголем планируется ввоз пива из Доминиканской Республики. Импортер алкоголя ООО "Мировой трейдер" получил декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, производимое Cerveceria Nacional Dominicana.В издании заметили, что пиво будет импортироваться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах объемом до 50 литров. Несмотря на альтернативные источники импорта, не ожидается существенного снижения цен на такие напитки из-за дорогой логистики дальних стран и имеющихся проблем в этой сфере.

https://1prime.ru/20250310/baltika-855638060.html

доминикана

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россия, доминикана, пиво