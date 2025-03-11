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СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики - 11.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ". | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:31+0300
2025-03-11T08:31+0300
россия
доминикана
пиво
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ".Отмечается, что вместе с китайским и вьетнамским алкоголем планируется ввоз пива из Доминиканской Республики. Импортер алкоголя ООО "Мировой трейдер" получил декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, производимое Cerveceria Nacional Dominicana.В издании заметили, что пиво будет импортироваться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах объемом до 50 литров. Несмотря на альтернативные источники импорта, не ожидается существенного снижения цен на такие напитки из-за дорогой логистики дальних стран и имеющихся проблем в этой сфере.
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россия, доминикана, пиво
РОССИЯ, ДОМИНИКАНА, пиво
08:31 11.03.2025
 
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики

"Ъ": российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех розлива пивоваренном заводе
Цех розлива пивоваренном заводе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ".
Отмечается, что вместе с китайским и вьетнамским алкоголем планируется ввоз пива из Доминиканской Республики. Импортер алкоголя ООО "Мировой трейдер" получил декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, производимое Cerveceria Nacional Dominicana.
В издании заметили, что пиво будет импортироваться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах объемом до 50 литров. Несмотря на альтернативные источники импорта, не ожидается существенного снижения цен на такие напитки из-за дорогой логистики дальних стран и имеющихся проблем в этой сфере.
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