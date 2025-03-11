https://1prime.ru/20250311/pivo-855656885.html
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ". | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:31+0300
2025-03-11T08:31+0300
2025-03-11T08:31+0300
россия
доминикана
пиво
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b2717da6a0538ff7154d4966e7b0af4c.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает "Коммерсантъ".Отмечается, что вместе с китайским и вьетнамским алкоголем планируется ввоз пива из Доминиканской Республики. Импортер алкоголя ООО "Мировой трейдер" получил декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, производимое Cerveceria Nacional Dominicana.В издании заметили, что пиво будет импортироваться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах объемом до 50 литров. Несмотря на альтернативные источники импорта, не ожидается существенного снижения цен на такие напитки из-за дорогой логистики дальних стран и имеющихся проблем в этой сфере.
https://1prime.ru/20250310/baltika-855638060.html
доминикана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82930/44/829304452_164:0:2781:1963_1920x0_80_0_0_6530f9514506058c50dc6204f857044e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доминикана, пиво
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
"Ъ": российские импортеры решили ввозить пиво из Доминиканской Республики
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Введение повышенных пошлин на пиво из "недружественных" стран вынудило российских импортеров искать новые источники поставок, передает
"Коммерсантъ".
Отмечается, что вместе с китайским и вьетнамским алкоголем планируется ввоз пива из Доминиканской Республики. Импортер алкоголя ООО "Мировой трейдер" получил декларацию о соответствии на пиво марок Presidente и Presidente Light, производимое Cerveceria Nacional Dominicana.
В издании заметили, что пиво будет импортироваться в тарах объемом до 0,5 литра и в кегах объемом до 50 литров. Несмотря на альтернативные источники импорта, не ожидается существенного снижения цен на такие напитки из-за дорогой логистики дальних стран и имеющихся проблем в этой сфере.
"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию