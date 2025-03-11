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В НКР отметили рост совокупной чистой прибыли страховщиков в 2024 году

В НКР отметили рост совокупной чистой прибыли страховщиков в 2024 году - 11.03.2025, ПРАЙМ

В НКР отметили рост совокупной чистой прибыли страховщиков в 2024 году

Совокупная чистая прибыль страховщиков в России в 2024 году составила около 450 миллиардов рублей против 302 миллиардов рублей годом ранее, следует из... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:15+0300

2025-03-11T08:15+0300

2025-03-11T08:15+0300

экономика

рнпк

финансы

прибыль

чистая прибыль

страховщики

чистая прибыль страховщиков

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Совокупная чистая прибыль страховщиков в России в 2024 году составила около 450 миллиардов рублей против 302 миллиардов рублей годом ранее, следует из материалов агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), которые есть у РИА Новости. "Чистая прибыль всего российского страхового сектора за 2024 год составит около 450 миллиардов рублей, поскольку ее динамика для тех компаний, годовая отчетность которых на момент анализа была недоступна, по оценкам НКР, была более сдержанной. Простой расчет общей прибыли исходя из доли проанализированных компаний и нулевого вклада игроков, ушедших с рынка в 2024 году, давал бы значение около 490 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Годом раннее агентство сообщало, что совокупная чистая прибыль всех рассмотренных страховщиков за 2023 год составила около 302 миллиарда рублей, за год она увеличилась почти на 56%. "Основной причиной резкого роста прибыли проанализированных компаний стал период высоких ставок в российской экономике. На этом фоне подавляющее большинство страховщиков нарастили процентные доходы и существенно улучшили результаты от инвестиционной деятельности. Стоит отметить и положительный опыт работы некоторых компаний с заблокированными активами, что также оказало влияние на годовые результаты", - поясняют эксперты. "Благодаря оценке прибыли РПНК как существенной мы увидим значительный рост прибыли в сегменте перестрахования, однако другие перестраховщики по темпам роста будут существенно уступать РНПК. Сегмент ОСАГО в 2024 году продемонстрировал рост убыточности (отношение состоявшихся убытков к заработанной премии) по сравнению с 2023 годом. По оценкам НКР, коэффициент убыточности с учетом операций перестрахования по итогам 2024 года был близок к 70%. В 2025 году динамика в сегменте будет неоднородной, а конкуренция останется напряженной", - добавили они. После завершения периода высоких процентных доходов некоторые страховщики могут столкнуться с необходимостью корректировки стратегии в сегменте ОСАГО. Убыточность в автокаско тоже увеличилась. По оценкам НКР, коэффициент убыточности по итогам 2024 года составил 50%. Для каско характерен более высокий, чем в ОСАГО, что ограничивает вклад сегмента в прибыль страховщиков, считают эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рнпк, финансы, прибыль, чистая прибыль, страховщики, чистая прибыль страховщиков