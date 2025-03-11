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Активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ
Активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ - 11.03.2025, ПРАЙМ
Активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ
Активисты передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:36+0300
2025-03-11T13:36+0300
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Активисты передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысяч, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса. В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо. "Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого", - сообщил Алекса журналиста перед передачей подписей в канцелярию президента Словакии во вторник. Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей. Официальным органам Словакии, по его словам, предстоит еще проверить подлинность собранных активистами подписей. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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словакия, общество , рф
Экономика, СЛОВАКИЯ, Общество , РФ
13:36 11.03.2025
 
Активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ

Алекса: активисты передали президенту Словакии петицию за отмену санкций против РФ

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - ПРАЙМ. Активисты передали президенту Словакии петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысяч, сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса.
В феврале Алекса сообщал, что сбор подписей для проведения референдума об отмене санкций против РФ прекращен, поскольку их собрано даже больше, чем необходимо.
"Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого", - сообщил Алекса журналиста перед передачей подписей в канцелярию президента Словакии во вторник.
Он поблагодарил граждан Словакии, которые подписали петицию. По словам Алексы, им удалось собрать более 450 тысяч подписей. Официальным органам Словакии, по его словам, предстоит еще проверить подлинность собранных активистами подписей.
В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик сообщал, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, что уже было больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране.
О проведении сбора подписей сообщал РИА Новости и председатель объединения Алекса. По его словам, причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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