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"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки - 11.03.2025, ПРАЙМ
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"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки
"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки
"Яндекс Go" анонсировал новые самокаты собственной разработки: вместо приложения пользователь сможет активировать такой самокат с помощью "умной кнопки",... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:54+0300
2025-03-11T13:54+0300
технологии
бизнес
яндекс go
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Go" анонсировал новые самокаты собственной разработки: вместо приложения пользователь сможет активировать такой самокат с помощью "умной кнопки", рассказали в компании, добавив, что технология заработает в Москве после завершения тестирования в апреле, а в сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в столице будет состоять из новых самокатов. "Самокаты нового поколения полностью спроектированы в "Яндексе" - от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение - для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. Технология проходит финальный этап закрытого тестирования. ... Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве. ... В сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в Москве будет состоять из новых самокатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале поездки пользователю потребуется нажать на кнопку на руле и удерживать ее 2-3 секунды. В это время транспорт синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст самокату сигнал старта. После проверки безопасности начинается аренда. С помощью кнопки можно будет также завершать поездку и ставить ее на паузу. Там добавили, что самокат стал точнее определять "медленные" и "запретные" зоны, где езда на полной скорости небезопасна. У транспорта также появились боковые световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают о маневре других участников дорожного движения. Компания облегчила устройство на 3 килограмма, оснастила увеличенным передним колесом и новой платформой для ног. Кроме того, у самоката есть фонарь с радиусом свечения до 10 метров для ночных поездок. А на корпус самоката вынесены основные правила безопасности на дорогах. "Также у самоката появились специальные ручки, которые помогают удобно переносить его по лестницам или аккуратно доставать из ряда других припаркованных СИМ", - отметили в компании.
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технологии, бизнес, яндекс go
Технологии, Бизнес, Яндекс Go
13:54 11.03.2025
 
"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки

"Яндекс Go" анонсировал новые самокаты собственной разработки

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Go" анонсировал новые самокаты собственной разработки: вместо приложения пользователь сможет активировать такой самокат с помощью "умной кнопки", рассказали в компании, добавив, что технология заработает в Москве после завершения тестирования в апреле, а в сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в столице будет состоять из новых самокатов.
"Самокаты нового поколения полностью спроектированы в "Яндексе" - от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение - для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. Технология проходит финальный этап закрытого тестирования. ... Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве. ... В сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в Москве будет состоять из новых самокатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале поездки пользователю потребуется нажать на кнопку на руле и удерживать ее 2-3 секунды. В это время транспорт синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст самокату сигнал старта. После проверки безопасности начинается аренда. С помощью кнопки можно будет также завершать поездку и ставить ее на паузу.
Там добавили, что самокат стал точнее определять "медленные" и "запретные" зоны, где езда на полной скорости небезопасна. У транспорта также появились боковые световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают о маневре других участников дорожного движения.
Компания облегчила устройство на 3 килограмма, оснастила увеличенным передним колесом и новой платформой для ног. Кроме того, у самоката есть фонарь с радиусом свечения до 10 метров для ночных поездок. А на корпус самоката вынесены основные правила безопасности на дорогах.
"Также у самоката появились специальные ручки, которые помогают удобно переносить его по лестницам или аккуратно доставать из ряда других припаркованных СИМ", - отметили в компании.
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В Москве арендовать самокат можно будет только после верификации
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