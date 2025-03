https://1prime.ru/20250311/yandeks-855671362.html

"Яндекс" анонсировал новые самокаты собственной разработки

2025-03-11T13:54+0300

технологии

бизнес

яндекс go

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Яндекс Go" анонсировал новые самокаты собственной разработки: вместо приложения пользователь сможет активировать такой самокат с помощью "умной кнопки", рассказали в компании, добавив, что технология заработает в Москве после завершения тестирования в апреле, а в сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в столице будет состоять из новых самокатов. "Самокаты нового поколения полностью спроектированы в "Яндексе" - от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение - для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. Технология проходит финальный этап закрытого тестирования. ... Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве. ... В сезоне-2025 весь парк "Яндекс Go" в Москве будет состоять из новых самокатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале поездки пользователю потребуется нажать на кнопку на руле и удерживать ее 2-3 секунды. В это время транспорт синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подаст самокату сигнал старта. После проверки безопасности начинается аренда. С помощью кнопки можно будет также завершать поездку и ставить ее на паузу. Там добавили, что самокат стал точнее определять "медленные" и "запретные" зоны, где езда на полной скорости небезопасна. У транспорта также появились боковые световые индикаторы, которые мигают при торможении и предупреждают о маневре других участников дорожного движения. Компания облегчила устройство на 3 килограмма, оснастила увеличенным передним колесом и новой платформой для ног. Кроме того, у самоката есть фонарь с радиусом свечения до 10 метров для ночных поездок. А на корпус самоката вынесены основные правила безопасности на дорогах. "Также у самоката появились специальные ручки, которые помогают удобно переносить его по лестницам или аккуратно доставать из ряда других припаркованных СИМ", - отметили в компании.

