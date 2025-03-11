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Зарплаты в большинстве регионов России втрое выше прожиточного минимума

Зарплаты в большинстве регионов России втрое выше прожиточного минимума - 11.03.2025, ПРАЙМ

Зарплаты в большинстве регионов России втрое выше прожиточного минимума

Зарплаты в большинстве регионов России в среднем втрое выше прожиточного минимума, а самое большое превышение в Ямало-Hенецком автономном округе, следует из... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T06:15+0300

2025-03-11T06:15+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Зарплаты в большинстве регионов России в среднем втрое выше прожиточного минимума, а самое большое превышение в Ямало-Hенецком автономном округе, следует из анализа РИА Новости на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В среднем по России средняя номинальная заработная плата в прошлом году составила 87,9 тысячи рублей, а прожиточный минимум на этот год установлен в размере 19,3 тысячи рублей. Таким образом, среднестатистический россиянин зарабатывает в месяц 4,6 прожиточного минимума. Если смотреть в региональном разрезе, то в 74 российских субъектах по итогам прошлого года зарплата превышала прожиточный минимум в три и более раз, и лишь в одиннадцати соотношение было меньше. ЕМИСС публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Наибольшее количество прожиточных минимумов "получали" в Ямало-Hенецком АО - в среднем 6,2, а также в Москве - 5,9 и Ханты-Мансийском АО - 5,4. В Санкт-Петербурге средние зарплаты были больше регионального прожиточного минимума в 5,1 раза, а на Сахалине - в пять раз. Жители Московской области в среднем зарабатывали 4,7 прожиточного минимума, Татарстана и Магаданской области - 4,6, а Кузбасса и Красноярского края - 4,4. Минимальное соотношение зарплаты к прожиточному минимуму зафиксировано в Ингушетии (2,2 раза), а также Чечне и Кабардино-Балкарии (2,3). В целом прожиточный минимум трудоспособного населения России вырос за последние пять лет в полтора раза. Самый сильный рост - вдвое - был зафиксирован на Чукотке, где прожиточный минимум составил максимальные для России 50 448 рублей (в 2021 году - 24 875 рублей). Меньше всего прожиточный минимум с 2021 года вырос в Москве и Ханты-Мансийском АО - на треть, хотя по его размеру в денежном выражении регионы входят в число лидеров по России - 27 302 и 23 165 рублей соответственно. Старший научный сотрудник центра "Институт социального анализа и прогнозирования" РАНХиГС Александр Бурдяк напомнил агентству, что размер прожиточного минимума индексируется по инфляции, поэтому рост размера прожиточного минимума трудоспособного населения в полтора раза как раз и отражает среднее изменение потребительских цен за пять лет. "Однако, следует отметить, что среднедушевые доходы населения за последние пять лет выросли в номинальном выражении в 1,8 раза, значительно опередив инфляцию", - заключил он.

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