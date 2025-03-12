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Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты

Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты - 12.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты

Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:51+0300

2025-03-12T05:51+0300

2025-03-12T05:51+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. "Мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты... Некоторые граждане, которые установили самозапрет, сигнализируют нам, что злоумышленники пытались их убедить в том, что теперь им необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагают помощь в снятии самозапрета", - рассказала она. Эксперт отметила, что версий обмана множество, и все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из смс для завладения доступом в личный кабинет на портале "Госуслуг". "Мы прогнозируем, что телефонные мошенники, пока граждане окончательно не разберутся с этим новым инструментом, будут представляться "сотрудниками "Госуслуг", "представителями БКИ", "службой поддержки банков" и предлагать помощь в подключении самозапрета или будут врать, что на жертву наложено самоограничение по технической ошибке", - добавила Храпунова. По ее мнению, пока очень рано говорить о масштабе распространения этой легенды и количестве пострадавших. "Совершенно точно можно говорить, что каждого, кто сообщил код, справедливо считать пострадавшими. Поскольку времени от момента сообщения кода и осознания утери контроля над личным кабинетом на портале до посещения офиса МФЦ и восстановления доступа злоумышленникам хватает, чтобы собрать всю информацию и скопировать данные всех документов, которые о гражданине содержатся на "Госуслугах", - заявила Храпунова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, общество , москва, бки