https://1prime.ru/20250312/ekspert-855689908.html
Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты
Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты - 12.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты
Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T05:51+0300
2025-03-12T05:51+0300
2025-03-12T05:51+0300
банки
финансы
общество
москва
бки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855689908.jpg?1741747878
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
"Мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты... Некоторые граждане, которые установили самозапрет, сигнализируют нам, что злоумышленники пытались их убедить в том, что теперь им необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагают помощь в снятии самозапрета", - рассказала она.
Эксперт отметила, что версий обмана множество, и все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из смс для завладения доступом в личный кабинет на портале "Госуслуг".
"Мы прогнозируем, что телефонные мошенники, пока граждане окончательно не разберутся с этим новым инструментом, будут представляться "сотрудниками "Госуслуг", "представителями БКИ", "службой поддержки банков" и предлагать помощь в подключении самозапрета или будут врать, что на жертву наложено самоограничение по технической ошибке", - добавила Храпунова.
По ее мнению, пока очень рано говорить о масштабе распространения этой легенды и количестве пострадавших. "Совершенно точно можно говорить, что каждого, кто сообщил код, справедливо считать пострадавшими. Поскольку времени от момента сообщения кода и осознания утери контроля над личным кабинетом на портале до посещения офиса МФЦ и восстановления доступа злоумышленникам хватает, чтобы собрать всю информацию и скопировать данные всех документов, которые о гражданине содержатся на "Госуслугах", - заявила Храпунова.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, общество , москва, бки
Банки, Финансы, Общество , МОСКВА, БКИ
Эксперт рассказала, как мошенники используют тему самозапрета на кредиты
Эксперт Храпунова: мошенники используют в своих схемах тему самозапрета на кредиты
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.
"Мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты... Некоторые граждане, которые установили самозапрет, сигнализируют нам, что злоумышленники пытались их убедить в том, что теперь им необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагают помощь в снятии самозапрета", - рассказала она.
Эксперт отметила, что версий обмана множество, и все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из смс для завладения доступом в личный кабинет на портале "Госуслуг".
"Мы прогнозируем, что телефонные мошенники, пока граждане окончательно не разберутся с этим новым инструментом, будут представляться "сотрудниками "Госуслуг", "представителями БКИ", "службой поддержки банков" и предлагать помощь в подключении самозапрета или будут врать, что на жертву наложено самоограничение по технической ошибке", - добавила Храпунова.
По ее мнению, пока очень рано говорить о масштабе распространения этой легенды и количестве пострадавших. "Совершенно точно можно говорить, что каждого, кто сообщил код, справедливо считать пострадавшими. Поскольку времени от момента сообщения кода и осознания утери контроля над личным кабинетом на портале до посещения офиса МФЦ и восстановления доступа злоумышленникам хватает, чтобы собрать всю информацию и скопировать данные всех документов, которые о гражданине содержатся на "Госуслугах", - заявила Храпунова.