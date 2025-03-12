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Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно - 12.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 3 371,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,13%, до 2 090,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 0,76%, до 23 600,31 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,47%, до 2 574,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – снизился на 1,32%, до 7 786,2 пункта, японский Nikkei 225 – поднялся на 0,03%, до 36 782,5 пункта. Сдерживающее воздействие на индексы АТР оказало снижение бирж США. Во вторник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,14%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Цены производителей (PPI) Японии в феврале, по предварительной оценке, не изменились к январю и показали рост на 4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали снижение промышленных цен на 0,1% в месячном выражении, а годовой показатель совпал с прогнозом. Безработица в Южной Корее в феврале, с учетом сезонной коррекции, снизилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, аналитики ожидали роста до 3%. Инвесторы в то же время обратили внимание на комментарии американского президента Дональда Трампа. Днем ранее Трамп заявил, что не видит рецессии в США, пишет агентство Блумберг. Такие комментарии несколько ослабили уход от риска на фондовых биржах.

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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, атр