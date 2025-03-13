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Эксперт назвал преимущества ЦФА - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал преимущества ЦФА
Эксперт назвал преимущества ЦФА - 13.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал преимущества ЦФА
Цифровые финансовые активы стали неотъемлемой частью классической модели инвестиционных банков, позволяя оперативно привлекать относительно небольшие суммы в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:42+0300
2025-03-13T19:42+0300
финансы
банки
цфа
россия
совкомбанк
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цифровые финансовые активы стали неотъемлемой частью классической модели инвестиционных банков, позволяя оперативно привлекать относительно небольшие суммы в короткие сроки, сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на сессии "ЦФА: ожидания на 2025 год" в рамках Российского форума финансового рынка."Если нужно провести небольшое размещение, например, клубную сделку на небольшой срок, то это лучше всего делать через ЦФА. Для привлечения крупного финансирования на длительные сроки без вторичного рынка и ликвидности не обойтись, поэтому здесь остается классический путь для эмитентов", — подчеркнул Лаухин.Он рассказал, что Совкомбанк в прошлом году первым реализовал размещение ЦФА по схеме номинального держателя. Лаухин пояснил, что разработанные архитектура и документация позволяют выпускать как собственные ценные бумаги (ЦФА), так и бумаги сторонних эмитентов без необходимости регистрации инвесторов в Операторе информационной системы (ОИС).
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финансы, банки, цфа, россия, совкомбанк
Финансы, Банки, ЦФА, РОССИЯ, Совкомбанк
19:42 13.03.2025
 
Эксперт назвал преимущества ЦФА

Эксперт Лаухин рассказал о плюсах цифровых финансовых активов

© fotolia.com / apopsТрейдер
Трейдер - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цифровые финансовые активы стали неотъемлемой частью классической модели инвестиционных банков, позволяя оперативно привлекать относительно небольшие суммы в короткие сроки, сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на сессии "ЦФА: ожидания на 2025 год" в рамках Российского форума финансового рынка.
"Если нужно провести небольшое размещение, например, клубную сделку на небольшой срок, то это лучше всего делать через ЦФА. Для привлечения крупного финансирования на длительные сроки без вторичного рынка и ликвидности не обойтись, поэтому здесь остается классический путь для эмитентов", — подчеркнул Лаухин.
Он рассказал, что Совкомбанк в прошлом году первым реализовал размещение ЦФА по схеме номинального держателя. Лаухин пояснил, что разработанные архитектура и документация позволяют выпускать как собственные ценные бумаги (ЦФА), так и бумаги сторонних эмитентов без необходимости регистрации инвесторов в Операторе информационной системы (ОИС).
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