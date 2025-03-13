https://1prime.ru/20250313/energetika-855759886.html

Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании

Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании - 13.03.2025, ПРАЙМ

Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании

Потребность российской энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания по... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:58+0300

2025-03-13T17:58+0300

2025-03-13T17:58+0300

энергетика

промышленность

россия

сергей цивилев

денис мантуров

минпромторг

минэнерго рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83892/73/838927381_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_378f34f4c6a4091b3f92843cbc52d4ca.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Потребность российской энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания по развитию энергетического машиностроения. Как сообщили в кабмине, в четверг первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели совещание по развитию энергетического машиностроения, в ходе которого обсуждались накопленные компетенции и возможности российского машиностроения, а также соответствие имеющихся и перспективных промышленных мощностей потребностям энергосистемы России. "Как отметил глава минэнерго России, согласно утвержденным планам, в долгосрочной перспективе потребность энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 гигаватт", - сказано в сообщении правительства. Цивилев объяснил, что это обусловлено ростом спроса на электроэнергию, необходимостью ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих генерирующих мощностей. Минэнерго России формируется отраслевой заказ на производство турбин и основного энергетического оборудования до 2042 года с осуществлением контроля производства по основным производственным точкам. "За этот период (с 2014 года - ред.) рынок энергетического оборудования в нашей стране увеличился в 3 раза, а объемы производства выросли четырехкратно, в том числе в прошлом году на 36%. Учитывая незначительную экспортную составляющую, в итоге отечественная доля увеличилась с 57 до 82% в денежном выражении. Объем государственной поддержки за этот период составил порядка 28 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, сергей цивилев, денис мантуров, минпромторг, минэнерго рф