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Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании
Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании - 13.03.2025, ПРАЙМ
Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании
Потребность российской энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания по... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:58+0300
2025-03-13T17:58+0300
2025-03-13T17:58+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Потребность российской энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания по развитию энергетического машиностроения. Как сообщили в кабмине, в четверг первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели совещание по развитию энергетического машиностроения, в ходе которого обсуждались накопленные компетенции и возможности российского машиностроения, а также соответствие имеющихся и перспективных промышленных мощностей потребностям энергосистемы России. "Как отметил глава минэнерго России, согласно утвержденным планам, в долгосрочной перспективе потребность энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 гигаватт", - сказано в сообщении правительства. Цивилев объяснил, что это обусловлено ростом спроса на электроэнергию, необходимостью ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих генерирующих мощностей. Минэнерго России формируется отраслевой заказ на производство турбин и основного энергетического оборудования до 2042 года с осуществлением контроля производства по основным производственным точкам. "За этот период (с 2014 года - ред.) рынок энергетического оборудования в нашей стране увеличился в 3 раза, а объемы производства выросли четырехкратно, в том числе в прошлом году на 36%. Учитывая незначительную экспортную составляющую, в итоге отечественная доля увеличилась с 57 до 82% в денежном выражении. Объем государственной поддержки за этот период составил порядка 28 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.
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промышленность, россия, сергей цивилев, денис мантуров, минпромторг, минэнерго рф
Энергетика, Промышленность, РОССИЯ, Сергей Цивилев, Денис Мантуров, Минпромторг, Минэнерго РФ
Оценена потребность энергоотрасли России в генерирующем оборудовании
Цивилев: потребность энергоотрасли РФ в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Потребность российской энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 ГВт, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в ходе совещания по развитию энергетического машиностроения.
Как сообщили в кабмине, в четверг первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели совещание по развитию энергетического машиностроения, в ходе которого обсуждались накопленные компетенции и возможности российского машиностроения, а также соответствие имеющихся и перспективных промышленных мощностей потребностям энергосистемы России.
"Как отметил глава минэнерго России, согласно утвержденным планам, в долгосрочной перспективе потребность энергетической отрасли в генерирующем оборудовании превышает 77 гигаватт", - сказано в сообщении правительства.
Цивилев объяснил, что это обусловлено ростом спроса на электроэнергию, необходимостью ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих генерирующих мощностей. Минэнерго России формируется отраслевой заказ на производство турбин и основного энергетического оборудования до 2042 года с осуществлением контроля производства по основным производственным точкам.
"За этот период (с 2014 года - ред.) рынок энергетического оборудования в нашей стране увеличился в 3 раза, а объемы производства выросли четырехкратно, в том числе в прошлом году на 36%. Учитывая незначительную экспортную составляющую, в итоге отечественная доля увеличилась с 57 до 82% в денежном выражении. Объем государственной поддержки за этот период составил порядка 28 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга России Антона Алиханова.