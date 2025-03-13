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Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/indeks-855731027.html
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 13.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются, инвесторы оценивают новости относительно торговой... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T08:11+0300
2025-03-13T08:11+0300
экономика
рынки
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются, инвесторы оценивают новости относительно торговой политики США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 3 357,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 2 060 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 0,86%, до 23 396,99 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 2 572,93 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,42%, до 7 753,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,33%, до 36 940,5 пункта. "Ежедневный поток новостей из США или Китая вносит большую волатильность на рынках", - цитирует агентство Блумберг мнение портфельного менеджера Eastspring Investments Кристины Вун (Christina Woon). Аналитик добавляет, что исключительность США, которая была основным сценарием для многих, рассеивается, что делает ситуацию несколько более благоприятной, в частности, для Китая и Азии. В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:11 13.03.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Фондовые индексы АТР преимущественно опускаются

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются, инвесторы оценивают новости относительно торговой политики США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 3 357,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 2 060 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 0,86%, до 23 396,99 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 2 572,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 7 753,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,33%, до 36 940,5 пункта.
"Ежедневный поток новостей из США или Китая вносит большую волатильность на рынках", - цитирует агентство Блумберг мнение портфельного менеджера Eastspring Investments Кристины Вун (Christina Woon). Аналитик добавляет, что исключительность США, которая была основным сценарием для многих, рассеивается, что делает ситуацию несколько более благоприятной, в частности, для Китая и Азии.
В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно
Вчера, 12:31
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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