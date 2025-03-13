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Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 13.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются, инвесторы оценивают новости относительно торговой... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T08:11+0300

2025-03-13T08:11+0300

2025-03-13T08:11+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно опускаются, инвесторы оценивают новости относительно торговой политики США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 3 357,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 2 060 пунктов, гонконгский Hang Seng Index - на 0,86%, до 23 396,99 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 2 572,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 7 753,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,33%, до 36 940,5 пункта. "Ежедневный поток новостей из США или Китая вносит большую волатильность на рынках", - цитирует агентство Блумберг мнение портфельного менеджера Eastspring Investments Кристины Вун (Christina Woon). Аналитик добавляет, что исключительность США, которая была основным сценарием для многих, рассеивается, что делает ситуацию несколько более благоприятной, в частности, для Китая и Азии. В среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi