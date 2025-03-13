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Счетная палата планирует оценить бюджетную эффективность налоговых льгот
Счетная палата планирует оценить бюджетную эффективность налоговых льгот - 13.03.2025, ПРАЙМ
Счетная палата планирует оценить бюджетную эффективность налоговых льгот
Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук на комитете Совета... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:04+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где рассматривался отчет Счетпалаты о работе за прошлый год. "Если говорить про 2025 год, то важным мероприятием будет, это стартовая проверка, мы решили проанализировать налоговые льготы. У нас в целом налоговые льготы делятся на три группы. Первая - это стандартная группа, где государство считает неправильным накладывать какие-то налоги, вторая - это традиционные льготы, исходя из обычаев международной практики", - сказал Ковальчук. "И третья группа льгот - это налоговые расходы. Вот эта группа по итогам года, Минфин по постановлению ведет ее учет, составляет где-то 11,5-13 триллионов рублей. Там огромные деньги. Эта группа означает, что та или иная налоговая льгота либо соответствует госпрограмме, либо направлена на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности", - отметил глава контрольного ведомства. "Но между тем мы полагаем, что не вся сумма из 11,5 триллиона может соответствовать всем этим критериям. И с учетом дефицита бюджета, у нас третий год подряд бюджетный дефицит, решили начать смотреть на этот вопрос, постепенно раскладывая эти льготы и оценивая их бюджетную эффективность", - ответил Ковальчук на вопрос, где Счетная палата видит резервы роста доходов бюджета РФ. Как следует из отчета ведомства, Счетная палата в 2024 году обеспечила возврат в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджет Союзного государства рекордные за 30 лет работы 95,9 миллиарда рублей.
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финансы, счетная палата, рф
Экономика, Финансы, Счетная палата, РФ
Счетная палата планирует оценить бюджетную эффективность налоговых льгот
Счетная палата в 2025 году хочет изучить бюджетную эффективность налоговых льгот
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Счетная палата в 2025 году планирует проанализировать бюджетную эффективность от налоговых льгот, сообщил глава ведомства Борис Ковальчук на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где рассматривался отчет Счетпалаты о работе за прошлый год.
"Если говорить про 2025 год, то важным мероприятием будет, это стартовая проверка, мы решили проанализировать налоговые льготы. У нас в целом налоговые льготы делятся на три группы. Первая - это стандартная группа, где государство считает неправильным накладывать какие-то налоги, вторая - это традиционные льготы, исходя из обычаев международной практики", - сказал Ковальчук.
"И третья группа льгот - это налоговые расходы. Вот эта группа по итогам года, Минфин по постановлению ведет ее учет, составляет где-то 11,5-13 триллионов рублей. Там огромные деньги. Эта группа означает, что та или иная налоговая льгота либо соответствует госпрограмме, либо направлена на поддержку того или иного вида предпринимательской деятельности", - отметил глава контрольного ведомства.
"Но между тем мы полагаем, что не вся сумма из 11,5 триллиона может соответствовать всем этим критериям. И с учетом дефицита бюджета, у нас третий год подряд бюджетный дефицит, решили начать смотреть на этот вопрос, постепенно раскладывая эти льготы и оценивая их бюджетную эффективность", - ответил Ковальчук на вопрос, где Счетная палата видит резервы роста доходов бюджета РФ.
Как следует из отчета ведомства, Счетная палата в 2024 году обеспечила возврат в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ и бюджет Союзного государства рекордные за 30 лет работы 95,9 миллиарда рублей.
Счетная палата вернула в бюджет России рекордный объем средств