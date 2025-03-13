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ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году - 13.03.2025, ПРАЙМ
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ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году
ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, говорится в решении суда. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:59+0300
2025-03-13T15:08+0300
политика
украина
одесса
общество
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ПАРИЖ, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, говорится в решении суда. "Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года", - говорится в решении суда.Также согласно решению ЕСПЧ, Украина обязана выплатить пострадавшим в беспорядках "различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек".
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украина, одесса, общество
Политика, УКРАИНА, Одесса, Общество
14:59 13.03.2025 (обновлено: 15:08 13.03.2025)
 
ЕСПЧ признал вину Украины в насилии на протестах в Одессе в 2014 году

ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе в 2014 году

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ПАРИЖ, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году, говорится в решении суда.
"Суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года", - говорится в решении суда.
Также согласно решению ЕСПЧ, Украина обязана выплатить пострадавшим в беспорядках "различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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ПолитикаУКРАИНАОдессаОбщество
 
 
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