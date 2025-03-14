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Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации
Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации - 14.03.2025, ПРАЙМ
Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации
Российская авиация по итогам 2024 года сохранила высокий уровень безопасности полетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках итоговой расширенной... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:43+0300
2025-03-14T13:43+0300
2025-03-14T13:43+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская авиация по итогам 2024 года сохранила высокий уровень безопасности полетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках итоговой расширенной коллегии Росавиации. "В 2024 году было перевезено более 111 миллионов пассажиров. Обеспечена устойчивая эксплуатация более 2 тысяч воздушных судов: самолетов и вертолетов. Сохранен высокий уровень безопасности полетов", - сказал он. Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что в России при выполнении регулярных пассажирских перевозок на самолетах транспортной категории авиационных происшествий, приведших к гибели людей, не происходило. "Несмотря на функционирование отрасли в условиях санкций, гражданская авиация в 2024 году сохранила высокий уровень безопасности на транспорте", - заключил Ядров.
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россия, росавиация
Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации
Савельев: авиация РФ сохранила высокий уровень безопасности полетов в 2024 году
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская авиация по итогам 2024 года сохранила высокий уровень безопасности полетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках итоговой расширенной коллегии Росавиации.
"В 2024 году было перевезено более 111 миллионов пассажиров. Обеспечена устойчивая эксплуатация более 2 тысяч воздушных судов: самолетов и вертолетов. Сохранен высокий уровень безопасности полетов", - сказал он.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что в России при выполнении регулярных пассажирских перевозок на самолетах транспортной категории авиационных происшествий, приведших к гибели людей, не происходило.
"Несмотря на функционирование отрасли в условиях санкций, гражданская авиация в 2024 году сохранила высокий уровень безопасности на транспорте", - заключил Ядров.
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