https://1prime.ru/20250314/aviatsiya-855790803.html

Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации

Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации - 14.03.2025, ПРАЙМ

Савельев высоко оценил уровень безопасности полетов российской авиации

Российская авиация по итогам 2024 года сохранила высокий уровень безопасности полетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках итоговой расширенной... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:43+0300

2025-03-14T13:43+0300

2025-03-14T13:43+0300

россия

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_78804b18656e08eabe063ac7fc4391b0.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская авиация по итогам 2024 года сохранила высокий уровень безопасности полетов, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках итоговой расширенной коллегии Росавиации. "В 2024 году было перевезено более 111 миллионов пассажиров. Обеспечена устойчивая эксплуатация более 2 тысяч воздушных судов: самолетов и вертолетов. Сохранен высокий уровень безопасности полетов", - сказал он. Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что в России при выполнении регулярных пассажирских перевозок на самолетах транспортной категории авиационных происшествий, приведших к гибели людей, не происходило. "Несмотря на функционирование отрасли в условиях санкций, гражданская авиация в 2024 году сохранила высокий уровень безопасности на транспорте", - заключил Ядров.

https://1prime.ru/20250227/shtraf-855294976.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росавиация