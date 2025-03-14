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Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро
Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро - 14.03.2025, ПРАЙМ
Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Чехия - заплатили 1,3 миллиарда евро в январе | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Чехия - заплатили 1,3 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "Пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,3 миллиарда евро за свой импорт, более половины из которых составили закупки СПГ", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 399 миллионов евро. Вторым по величине покупателем стала Венгрия с импортом нефти на 191 миллион евро и трубопроводного газа на 117 миллионов евро. Бельгия стала третьей по объемам закупок из России - она получила СПГ на 266 миллионов евро. Словакия импортировала из РФ ископаемого топлива на 253 миллиона евро, из которых 70% пришлось на нефть по трубопроводу "Дружба", а остальное - на трубопроводный газ. Чехия закупила нефти на 132 миллиона евро.
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ес, россия
Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро
CREA: пять стран ЕС купили в феврале нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Чехия - заплатили 1,3 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата.
"Пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,3 миллиарда евро за свой импорт, более половины из которых составили закупки СПГ", - говорится в материале на сайте агентства.
Отмечается, что Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 399 миллионов евро. Вторым по величине покупателем стала Венгрия с импортом нефти на 191 миллион евро и трубопроводного газа на 117 миллионов евро. Бельгия стала третьей по объемам закупок из России - она получила СПГ на 266 миллионов евро.
Словакия импортировала из РФ ископаемого топлива на 253 миллиона евро, из которых 70% пришлось на нефть по трубопроводу "Дружба", а остальное - на трубопроводный газ. Чехия закупила нефти на 132 миллиона евро.
Цены на нефть растут на фоне геополитических факторов