Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро

Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро - 14.03.2025, ПРАЙМ

Пять стран ЕС купили нефть и газ из России на 1,3 миллиарда евро

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Чехия - заплатили 1,3 миллиарда евро в январе | 14.03.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Франция, Венгрия, Бельгия, Словакия и Чехия - заплатили 1,3 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "Пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,3 миллиарда евро за свой импорт, более половины из которых составили закупки СПГ", - говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что Франция была крупнейшим из покупателей российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав из РФ сжиженный природный газ на общую сумму 399 миллионов евро. Вторым по величине покупателем стала Венгрия с импортом нефти на 191 миллион евро и трубопроводного газа на 117 миллионов евро. Бельгия стала третьей по объемам закупок из России - она получила СПГ на 266 миллионов евро. Словакия импортировала из РФ ископаемого топлива на 253 миллиона евро, из которых 70% пришлось на нефть по трубопроводу "Дружба", а остальное - на трубопроводный газ. Чехия закупила нефти на 132 миллиона евро.

