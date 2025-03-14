https://1prime.ru/20250314/osago-855808250.html
Сборы по ОСАГО в 2024 году выросли на 2,3%, сообщили в Банке России
Сборы по ОСАГО в 2024 году выросли на 2,3%, сообщили в Банке России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Сборы по ОСАГО в 2024 году выросли на 2,3%, сообщили в Банке России
Объем премий по ОСАГО в 2024 году вырос на 2,3%, до 331,9 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:05+0300
2025-03-14T23:05+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем премий по ОСАГО в 2024 году вырос на 2,3%, до 331,9 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "По данным отчетности страховщиков, объем взносов по ОСАГО по итогам 2024 году достиг 331,9 миллиарда рублей (+2,3%). Число заключенных в 2024 г. договоров ОСАГО, в том числе краткосрочных, увеличилось на 7,7% г/г. Средняя страховая премия по итогам 2024 г сократилась на 0,4 тысячи рублей г/г, до 7,5 тысячи рублей, в значительной степени за счет появления краткосрочных полисов с низкой стоимостью", - отмечается в материалах. По данным автоматизированной информационной системы страхования, в 2024 году с обычными автомобилистами было заключено 37 миллионов классических договоров ОСАГО (с обычной продолжительностью) и 1,1 миллион краткосрочных полисов средней продолжительностью 5 дней (95,5% из них приходится на договоры такси). Средняя премия по классическим полисам за 2024 год для обычных автомобилистов снизилась до 6,9 тысячи рублей (на 3%). Средняя стоимость краткосрочных полисов составила 353 рубля (178 рублей по полисам ОСАГО для такси), указывается там же. Объем выплат по ОСАГО в 2024 году увеличился на четверть относительно показателя годом ранее, до 202,1 миллиарда рублей. При этом средняя страховая выплата выросла на фоне удорожания запчастей до 91,2 тысячи рублей (+15,5% относительно показателя годом ранее) по итогам 2024 года. Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам 2024 года составил 88%, добавляется там же.
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осаго, сборы
Сборы по ОСАГО в 2024 году выросли на 2,3%, сообщили в Банке России
Банк России: сборы по ОСАГО в 2024 году выросли на 2,3%, до 331,9 млрд руб
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем премий по ОСАГО в 2024 году вырос на 2,3%, до 331,9 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"По данным отчетности страховщиков, объем взносов по ОСАГО по итогам 2024 году достиг 331,9 миллиарда рублей (+2,3%). Число заключенных в 2024 г. договоров ОСАГО, в том числе краткосрочных, увеличилось на 7,7% г/г. Средняя страховая премия по итогам 2024 г сократилась на 0,4 тысячи рублей г/г, до 7,5 тысячи рублей, в значительной степени за счет появления краткосрочных полисов с низкой стоимостью", - отмечается в материалах.
По данным автоматизированной информационной системы страхования, в 2024 году с обычными автомобилистами было заключено 37 миллионов классических договоров ОСАГО (с обычной продолжительностью) и 1,1 миллион краткосрочных полисов средней продолжительностью 5 дней (95,5% из них приходится на договоры такси).
Средняя премия по классическим полисам за 2024 год для обычных автомобилистов снизилась до 6,9 тысячи рублей (на 3%). Средняя стоимость краткосрочных полисов составила 353 рубля (178 рублей по полисам ОСАГО для такси), указывается там же.
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Объем выплат по ОСАГО в 2024 году увеличился на четверть относительно показателя годом ранее, до 202,1 миллиарда рублей. При этом средняя страховая выплата выросла на фоне удорожания запчастей до 91,2 тысячи рублей (+15,5% относительно показателя годом ранее) по итогам 2024 года. Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам 2024 года составил 88%, добавляется там же.