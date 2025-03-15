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"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы - 15.03.2025, ПРАЙМ
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"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы
"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы - 15.03.2025, ПРАЙМ
"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы
Европа рискует совершить суицид цивилизации, вводя ограничения на свободу слова своих граждан и не справляясь с мигрантами. Такое мнение выразил американский... | 15.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-15T08:47+0300
2025-03-15T08:47+0300
политика
европа
джей ди вэнс
fox news
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европа рискует совершить суицид цивилизации, вводя ограничения на свободу слова своих граждан и не справляясь с мигрантами. Такое мнение выразил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. В ходе интервью Вэнс акцентировал внимание на исторических и культурных связях между США и Европой, подчеркнув, что европейский континент является колыбелью западной цивилизации, оказавшей влияние на формирование Соединенных Штатов. "Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство... Слишком много стран не могут или не хотят контролировать свои границы. Можно заметить, что они начинают ограничивать свободу слова своих граждан несмотря на то, что они протестуют против вещей, например, нарушения границ (мигрантами - ред.)", - сказал вице-премьер США. Политик подчеркнул заинтересованность США в процветании Европы как важного союзника. Однако, по его мнению, для этого необходимо уважение к собственному народу и суверенитету, что является зоной ответственности самих европейских стран.
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европа, джей ди вэнс, fox news
Политика, ЕВРОПА, Джей Ди Вэнс, Fox News
08:47 15.03.2025
 
"Суицид цивилизации". Вице-премьер США раскритиковал политику Европы

Вэнс: Европа рискует совершить суицид цивилизации, ограничивая свободу слова граждан

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европа рискует совершить суицид цивилизации, вводя ограничения на свободу слова своих граждан и не справляясь с мигрантами. Такое мнение выразил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
В ходе интервью Вэнс акцентировал внимание на исторических и культурных связях между США и Европой, подчеркнув, что европейский континент является колыбелью западной цивилизации, оказавшей влияние на формирование Соединенных Штатов.
"Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство... Слишком много стран не могут или не хотят контролировать свои границы. Можно заметить, что они начинают ограничивать свободу слова своих граждан несмотря на то, что они протестуют против вещей, например, нарушения границ (мигрантами - ред.)", - сказал вице-премьер США.
Политик подчеркнул заинтересованность США в процветании Европы как важного союзника. Однако, по его мнению, для этого необходимо уважение к собственному народу и суверенитету, что является зоной ответственности самих европейских стран.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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ПолитикаЕВРОПАДжей Ди ВэнсFox News
 
 
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