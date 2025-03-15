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МВД и Росфинмониторинг выявили крупную легализацию наркодоходов

МВД и Росфинмониторинг выявили крупную легализацию наркодоходов - 15.03.2025, ПРАЙМ

МВД и Росфинмониторинг выявили крупную легализацию наркодоходов

Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Об... | 15.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-15T11:37+0300

2025-03-15T11:37+0300

2025-03-15T12:20+0300

происшествия

финансы

россия

росфинмониторинг

мвд

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил Росфинмониторинг.Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Финансовое расследование установило, что средства, происходящие от незаконной деятельности, переводились на криптовалютные кошельки.Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Финансовое расследование установило, что средства, происходящие от незаконной деятельности, переводились на криптовалютные кошельки.Расследование показало, что средства от преступной деятельности поступали на криптовалютные кошельки. Для сокрытия незаконного происхождения деньги переводились на "промежуточные" кошельки, обналичивались через подставные карты и распределялись между участниками преступной схемы.Криптовалютные транзакции были выявлены с использованием программного обеспечения "Прозрачный блокчейн" Росфинмониторинга.Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества - ред.), добавили в Росфинмониторинге.

https://1prime.ru/20250314/rassylki-855797218.html

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финансы, россия, росфинмониторинг, мвд