https://1prime.ru/20250316/dodik-855834907.html

Додика предупредили о риске "подлого поступка" западных спецслужб

Додика предупредили о риске "подлого поступка" западных спецслужб - 16.03.2025, ПРАЙМ

Додика предупредили о риске "подлого поступка" западных спецслужб

Запад заинтересован в аресте президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, для этого западные спецслужбы могут пойти на "подлый поступок" | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T20:49+0300

2025-03-16T20:49+0300

2025-03-16T22:08+0300

политика

милорад додик

задержание

предупреждение

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/25/764082558_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_604b0440f5b1817ddfbec5cf5a37b989.jpg

БЕЛГРАД, 16 мар - ПРАЙМ. Запад заинтересован в аресте президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, для этого западные спецслужбы могут пойти на "подлый поступок" - провокацию или задержание в удобный им момент, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Суд БиГ в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. В среду прокуратура БиГ предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. "Додик прямо говорит то, что есть. И не скрывает отношения к России и отношения к Западу, который работает на его, по сути дела, уничтожение", - заявил РИА Новости Станоевич. По его оценке, за атакой на Додика стоит Запад, заинтересованный в ликвидации Республики Сербской. "Ясно, что они (Запад - ред.) хотят его убрать, они хотят убрать Республику Сербскую. Запад, западные силы. Тот же Шмидт, который якобы высокий представитель. Не знаю, чего он там высокий представитель. Он себя ведет, как будто он начальник какой-то тюрьмы. Назначает старшего, "смотрящего" и так далее. Ведет себя таким образом с государством, с народом целым и так далее. То есть это просто по-идиотски. И этот человек - просто, по сути дела, враг, он ничего хорошего там не делает. Он хочет, чтобы арестовали Додика, главу республики. Это вызовет, естественно, жесткую реакцию не только народа, но и нас, Сербии. Никто не даст такое провести", - предупредил Станоевич. Он напомнил, что замглавы правительства Сербии Александр Вулин уже заявил в местной прессе, что есть опасность захвата Додика силами военного контингента ЕС в БиГ (EUFOR). "EUFOR и другие западные службы пытаются его вычислить, чтобы его арестовать. Не только его, но и главу парламента, и премьер-министра. Но они играют, честно говоря, с огнем", - предупредил парламентарий. Конечно, отметил политик, Додик обладает собственной охраной и полицией, которые не дадут его арестовать в Баня-Луке. Наконец, есть местные сербы - ветераны вооруженных сил и силовых структур. "Но они (Запад - ред.) же не будут идти на полицию. Они будут ловить в момент какой-то. Или самолет, или где-то, когда пересекать будут границу, и так далее. Вот тут существует опасность, что кто-то его вызовет где-то, что ему сделают "подставу" и так далее. Я боюсь именно подлого поступка, а так, напрямую, конечно, они ничего не сделают", - считает он. При этом таких полномочий у западных структур нет, подчеркнул парламентарий. "Конечно, это же бред. Они не имеют никаких полномочий. Вот представьте, они приезжают в нашу страну и там арестовывают кого-то. Ну то есть их надо расстреливать мгновенно. Не существует такого международного института, который имеет такие полномочия", - отметил он. Кроме того, и сам суд в БиГ, который принял решение об аресте Додика и других руководителей Республики Сербской, - незаконный и неконституционный, отметил депутат. "У него нет таких полномочий, у него нет таких прав априори", - настаивает сербский политик. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман)

https://1prime.ru/20250312/dodik-855697651.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

милорад додик, задержание, предупреждение, запад