Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксенов выделил ключевой фактор успеха российского Крыма - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250316/krym-855828652.html
Аксенов выделил ключевой фактор успеха российского Крыма
Аксенов выделил ключевой фактор успеха российского Крыма - 16.03.2025, ПРАЙМ
Аксенов выделил ключевой фактор успеха российского Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T13:24+0300
2025-03-16T13:24+0300
россия
общество
крым
севастополь
сергей аксенов
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_0:96:3221:1908_1920x0_80_0_0_0b9ef7302d55e89c661973d24b632f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События "Крымской весны" ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны", - сказал Аксенов РИА Новости. По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы. "Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и аэропорт "Симферополь", и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов", - подчеркнул Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://1prime.ru/20250307/otdykh-855567800.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/71/841947180_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_39a39e941e36c0401e24eaa0a9bdce85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , крым, севастополь, сергей аксенов, владимир путин
РОССИЯ, Общество , КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, Владимир Путин
13:24 16.03.2025
 
Аксенов выделил ключевой фактор успеха российского Крыма

Глава Крыма Аксенов назвал поддержку Путина главным фактором успеха российского Крыма

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма.
Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События "Крымской весны" ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
"За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны", - сказал Аксенов РИА Новости.
По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы.
"Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и аэропорт "Симферополь", и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов", - подчеркнул Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
В АТОР отметили рост спроса на отдых в санаториях Крыма
7 марта, 13:55
 
РОССИЯОбществоКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей АксеновВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала