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Эксперт оценил последствия пошлин США для стран-экспортеров
Эксперт оценил последствия пошлин США для стран-экспортеров - 16.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия пошлин США для стран-экспортеров
Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт может привести к снижению курса национальных валют стран, чьи экономики сильно зависят от экспорта в США, сообщил | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T11:06+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт может привести к снижению курса национальных валют стран, чьи экономики сильно зависят от экспорта в США, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин.В марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также ужесточил меры в отношении продукции из Китая. Планируется введение тарифов на товары из Евросоюза и "зеркальных" пошлин против стран с более высокими тарифами на американские товары."Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - объяснил Данилин. Примером может служить Канада, где в прошлом году 75% всего экспорта приходилось на США. С момента избрания Трампа и до середины марта курс канадского доллара снизился на 4%.По данным агентства, среди крупнейших торговых партнеров США, имеющих собственные валюты и не подвергающихся широкому действию пошлин, наиболее зависимым от американского рынка является Вьетнам, на который приходится 29% экспорта в США. Значительная зависимость наблюдается также у Японии (20%), Южной Кореи (19%) и Индии (18%).Данилин отмечает, что некоторые страны могут выиграть от сложившейся ситуации. Страны, сохраняющие открытые рынки, могут увеличить объемы импорта из стран, столкнувшихся с пошлинами. Это может привести к снижению цен, но также усилит конкуренцию на внутреннем рынке.
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Экономика, США, Рынки, Мировая экономика, УК "Первая", ЕС, Дональд Трамп, КАНАДА
Эксперт оценил последствия пошлин США для стран-экспортеров
Данилин: пошлины спровоцируют девальвацию валют зависящих от рынка США стран
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Введение Соединенными Штатами пошлин на импорт может привести к снижению курса национальных валют стран, чьи экономики сильно зависят от экспорта в США, сообщил РИА Новости руководитель аналитического отдела УК "Первая" Дмитрий Данилин.
В марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также ужесточил меры в отношении продукции из Китая. Планируется введение тарифов на товары из Евросоюза и "зеркальных" пошлин против стран с более высокими тарифами на американские товары.
"Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США", - объяснил Данилин.
Примером может служить Канада, где в прошлом году 75% всего экспорта приходилось на США. С момента избрания Трампа и до середины марта курс канадского доллара снизился на 4%.
По данным агентства, среди крупнейших торговых партнеров США, имеющих собственные валюты и не подвергающихся широкому действию пошлин, наиболее зависимым от американского рынка является Вьетнам, на который приходится 29% экспорта в США. Значительная зависимость наблюдается также у Японии (20%), Южной Кореи (19%) и Индии (18%).
Данилин отмечает, что некоторые страны могут выиграть от сложившейся ситуации. Страны, сохраняющие открытые рынки, могут увеличить объемы импорта из стран, столкнувшихся с пошлинами. Это может привести к снижению цен, но также усилит конкуренцию на внутреннем рынке.
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