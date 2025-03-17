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Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации - 17.03.2025, ПРАЙМ
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации
Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:22+0300
2025-03-17T18:23+0300
политика
минюст рф
нежелательные организации
бельгия
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов и либералов за Европу" и "Европейская либеральная молодежь", сообщается на сайте министерства. "№ 326-р... Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, сокращенное наименование ALDE Party ("Партия "Альянс демократов и либералов за Европу", "Партия "АЛДЕ") (Бельгия), № 327-р... European Liberal Youth (LYMEC, "Европейская либеральная молодежь") (Бельгия)", - говорится в перечне. В начале марта Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.
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минюст рф, нежелательные организации, бельгия
Политика, Минюст РФ, нежелательные организации, БЕЛЬГИЯ
18:22 17.03.2025 (обновлено: 18:23 17.03.2025)
 
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации

Минюст: в перечень нежелательных внесены две бельгийские организации

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов и либералов за Европу" и "Европейская либеральная молодежь", сообщается на сайте министерства.
"№ 326-р... Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, сокращенное наименование ALDE Party ("Партия "Альянс демократов и либералов за Европу", "Партия "АЛДЕ") (Бельгия), № 327-р... European Liberal Youth (LYMEC, "Европейская либеральная молодежь") (Бельгия)", - говорится в перечне.
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
24 декабря 2024, 17:10
В начале марта Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.
 
ПолитикаМинюст РФнежелательные организацииБЕЛЬГИЯ
 
 
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