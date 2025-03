Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации

https://1prime.ru/20250317/npo-855858451.html

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов и либералов за Европу" и "Европейская либеральная молодежь", сообщается на сайте министерства. "№ 326-р... Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, сокращенное наименование ALDE Party ("Партия "Альянс демократов и либералов за Европу", "Партия "АЛДЕ") (Бельгия), № 327-р... European Liberal Youth (LYMEC, "Европейская либеральная молодежь") (Бельгия)", - говорится в перечне. В начале марта Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.

