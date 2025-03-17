https://1prime.ru/20250317/npo-855858451.html
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации - 17.03.2025, ПРАЙМ
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации
Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:22+0300
2025-03-17T18:22+0300
2025-03-17T18:23+0300
политика
минюст рф
нежелательные организации
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_0e7399316ecf355fbf9928e95b868998.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов и либералов за Европу" и "Европейская либеральная молодежь", сообщается на сайте министерства. "№ 326-р... Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, сокращенное наименование ALDE Party ("Партия "Альянс демократов и либералов за Европу", "Партия "АЛДЕ") (Бельгия), № 327-р... European Liberal Youth (LYMEC, "Европейская либеральная молодежь") (Бельгия)", - говорится в перечне. В начале марта Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.
https://1prime.ru/20241224/minyust-853833602.html
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_e85a1f83407b01b2fe3d3bdcfbebe659.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минюст рф, нежелательные организации, бельгия
Политика, Минюст РФ, нежелательные организации, БЕЛЬГИЯ
Минюст внес в перечень нежелательных две бельгийские организации
Минюст: в перечень нежелательных внесены две бельгийские организации
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минюст России внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, бельгийские НПО "Партия "Альянс демократов и либералов за Европу" и "Европейская либеральная молодежь", сообщается на сайте министерства.
"№ 326-р... Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, сокращенное наименование ALDE Party ("Партия "Альянс демократов и либералов за Европу", "Партия "АЛДЕ") (Бельгия), № 327-р... European Liberal Youth (LYMEC, "Европейская либеральная молодежь") (Бельгия)", - говорится в перечне.
Минюст предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
В начале марта Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth.