Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/politolog-855840389.html
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине
Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может способствовать началу переговоров о мирном урегулировании, но немедленного решения этого вопроса не... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T05:47+0300
2025-03-17T05:47+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
рф
владимир путин
владимир зеленский
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855840389.jpg?1742179620
АНКАРА, 17 мар – ПРАЙМ. Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может способствовать началу переговоров о мирном урегулировании, но немедленного решения этого вопроса не будет, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Процесс заключения мирного соглашения может занять годы, и не стоит ожидать немедленного решения этого вопроса. Есть ощущение того, что мир становится ближе. Вероятность нарушения режима прекращения огня, в случае достижения согласия, представляется крайне малой, и стороны захотят избежать конфликта, который может еще больше обостриться", - предположил собеседник агентства. По его словам, бегство ВСУ из Курской области в результате интенсивного наступления российской армии является важным событием для режима прекращения огня. "Вторым важным вопросом является статус Запорожской АЭС и вопрос о том, будет ли вырабатываемая электроэнергия поставляться на Украину. В этой связи решением могла бы стать эксплуатация атомной электростанции под защитой российских военных и наблюдением экспертов ООН, а также определение цены на электроэнергию для Украины на долгосрочную перспективу", - отметил Озер. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, рф, владимир путин, владимир зеленский, всу, запорожская аэс, оон
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, Запорожская АЭС, ООН
05:47 17.03.2025
 
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине

Турецкий политолог Озер: прекращение огня на Украине может способствовать переговорам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 17 мар – ПРАЙМ. Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может способствовать началу переговоров о мирном урегулировании, но немедленного решения этого вопроса не будет, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Процесс заключения мирного соглашения может занять годы, и не стоит ожидать немедленного решения этого вопроса. Есть ощущение того, что мир становится ближе. Вероятность нарушения режима прекращения огня, в случае достижения согласия, представляется крайне малой, и стороны захотят избежать конфликта, который может еще больше обостриться", - предположил собеседник агентства.
По его словам, бегство ВСУ из Курской области в результате интенсивного наступления российской армии является важным событием для режима прекращения огня.
"Вторым важным вопросом является статус Запорожской АЭС и вопрос о том, будет ли вырабатываемая электроэнергия поставляться на Украину. В этой связи решением могла бы стать эксплуатация атомной электростанции под защитой российских военных и наблюдением экспертов ООН, а также определение цены на электроэнергию для Украины на долгосрочную перспективу", - отметил Озер.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАРФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУЗапорожская АЭСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала