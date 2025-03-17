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Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине

Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ

Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине

Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может способствовать началу переговоров о мирном урегулировании, но немедленного решения этого вопроса не... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:47+0300

2025-03-17T05:47+0300

2025-03-17T05:47+0300

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АНКАРА, 17 мар – ПРАЙМ. Потенциальное 30-дневное прекращение огня на Украине может способствовать началу переговоров о мирном урегулировании, но немедленного решения этого вопроса не будет, предположил в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "С подписанием реального соглашения о прекращении огня могут начаться переговоры уже и о мирном соглашении. Процесс заключения мирного соглашения может занять годы, и не стоит ожидать немедленного решения этого вопроса. Есть ощущение того, что мир становится ближе. Вероятность нарушения режима прекращения огня, в случае достижения согласия, представляется крайне малой, и стороны захотят избежать конфликта, который может еще больше обостриться", - предположил собеседник агентства. По его словам, бегство ВСУ из Курской области в результате интенсивного наступления российской армии является важным событием для режима прекращения огня. "Вторым важным вопросом является статус Запорожской АЭС и вопрос о том, будет ли вырабатываемая электроэнергия поставляться на Украину. В этой связи решением могла бы стать эксплуатация атомной электростанции под защитой российских военных и наблюдением экспертов ООН, а также определение цены на электроэнергию для Украины на долгосрочную перспективу", - отметил Озер. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации.

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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, владимир путин, владимир зеленский, всу, запорожская аэс, оон