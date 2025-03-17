https://1prime.ru/20250317/putin-855836613.html
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана - 17.03.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом.
Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.
Кроме этого, лидеры в режиме видео-конференц-связи примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Маяковского.
По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
Россия остается ключевым торговым партнером Таджикистана и вторым инвестором в его экономику, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Товарооборот России и Таджикистана в 2024 году вырос на 15,6% и составил 1,982 миллиарда долларов, что на 15,6% превысило результаты 2023 года.
Около 95,2% двусторонней торговли составляет импорт российских товаров в Таджикистан, объем экспорта из Таджикистана в Россию составил чуть более 96 миллионов долларов, а доля России во внешнеторговом обороте Таджикистана в 2024 году составила 22,1%.
Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое. Россия закупает у Таджикистана продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу.
Дополнительный импульс углубления практической кооперации должна придать подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества на 2024-2027 годы.
Перед странами поставлена задача к 2030 году увеличить товарооборот в два с половиной раза.
В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Как сообщал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в настоящее время среди прочих вопросов прорабатывается возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане. Российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования уже проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере на территории республики, отмечал он.
В декабре прошлого года Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В настоящее время прорабатывается проект по установке в Таджикистане наземной станции приёма обработки и архивации данных дистанционного зондирования Земли из космоса за счёт бюджетных средств республики.
Москва и Душанбе также намерены подписать межправительственное соглашение о реабилитации территорий Таджикистана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств в советские времена.
Осенью 2023 года "Росатом" досрочно рекультивировал вызывавшую у специалистов тревогу промышленную площадку "Табошар" в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран, радиационный фон там снизился до естественного уровня.
Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Так, на переговорах с Рахмоном в декабре прошлого года Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Уже два года для страны выделяется 1000 квот для набора граждан Таджикистана и соотечественников для обучения в высших учебных заведениях России по квоте правительства РФ. Действует и программа стажировок в России для молодых специалистов из Таджикистана.
Миграционные вопросы традиционно стоят высоко в повестке дня общения двух лидеров, так, на встрече в Москве в мае прошлого года, Рахмон назвал тему отношения к трудовым мигрантам из Таджикистана "очень щепетильным" вопросом для Душанбе и подчеркнул желание и дальше работать " в тесном контакте" с Путиным по этому вопросу.
ТЕАТР МАЯКОВСКОГО
В начале февраля Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана было подписано 18 декабря 2023 года в Москве.
В соответствии с соглашением, Россия обеспечит строительство нового здания театра проектной мощностью 500 зрителей, его материально-техническое оснащение и ввод объекта в эксплуатацию. В финансово-экономическом обосновании этого законопроекта Госдумы уточнялось, что средства на строительство театра были предусмотрены в федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Соглашение направлено на расширение культурного сотрудничества двух стран, создаст условия для полноценного функционирования труппы театра, а также позволит увеличить охват публики для демонстрации спектаклей на русском языке, что позволит стимулировать интерес к русской культуре и продвигать русский язык в качестве языка межнационального общения.
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россия, мировая экономика, таджикистан, москва, рф, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, минпромторг, росатом, госдума
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Минпромторг, Росатом, Госдума
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана
Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом.
Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.
Кроме этого, лидеры в режиме видео-конференц-связи примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Маяковского.
По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Россия остается ключевым торговым партнером Таджикистана и вторым инвестором в его экономику, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Товарооборот России и Таджикистана в 2024 году вырос на 15,6% и составил 1,982 миллиарда долларов, что на 15,6% превысило результаты 2023 года.
Около 95,2% двусторонней торговли составляет импорт российских товаров в Таджикистан, объем экспорта из Таджикистана в Россию составил чуть более 96 миллионов долларов, а доля России во внешнеторговом обороте Таджикистана в 2024 году составила 22,1%.
Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое. Россия закупает у Таджикистана продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу.
Дополнительный импульс углубления практической кооперации должна придать подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества на 2024-2027 годы.
Перед странами поставлена задача к 2030 году увеличить товарооборот в два с половиной раза.
В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Как сообщал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в настоящее время среди прочих вопросов прорабатывается возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане. Российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования уже проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере на территории республики, отмечал он.
В декабре прошлого года Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В настоящее время прорабатывается проект по установке в Таджикистане наземной станции приёма обработки и архивации данных дистанционного зондирования Земли из космоса за счёт бюджетных средств республики.
Москва и Душанбе также намерены подписать межправительственное соглашение о реабилитации территорий Таджикистана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств в советские времена.
Осенью 2023 года "Росатом" досрочно рекультивировал вызывавшую у специалистов тревогу промышленную площадку "Табошар" в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран, радиационный фон там снизился до естественного уровня.
Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Так, на переговорах с Рахмоном в декабре прошлого года Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Уже два года для страны выделяется 1000 квот для набора граждан Таджикистана и соотечественников для обучения в высших учебных заведениях России по квоте правительства РФ. Действует и программа стажировок в России для молодых специалистов из Таджикистана.
Миграционные вопросы традиционно стоят высоко в повестке дня общения двух лидеров, так, на встрече в Москве в мае прошлого года, Рахмон назвал тему отношения к трудовым мигрантам из Таджикистана "очень щепетильным" вопросом для Душанбе и подчеркнул желание и дальше работать " в тесном контакте" с Путиным по этому вопросу.
В начале февраля Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана было подписано 18 декабря 2023 года в Москве.
В соответствии с соглашением, Россия обеспечит строительство нового здания театра проектной мощностью 500 зрителей, его материально-техническое оснащение и ввод объекта в эксплуатацию. В финансово-экономическом обосновании этого законопроекта Госдумы уточнялось, что средства на строительство театра были предусмотрены в федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Соглашение направлено на расширение культурного сотрудничества двух стран, создаст условия для полноценного функционирования труппы театра, а также позволит увеличить охват публики для демонстрации спектаклей на русском языке, что позволит стимулировать интерес к русской культуре и продвигать русский язык в качестве языка межнационального общения.