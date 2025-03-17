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Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана - 17.03.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:18+0300

2025-03-17T00:18+0300

2025-03-17T00:18+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом. Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Кроме этого, лидеры в режиме видео-конференц-связи примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Маяковского. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов. В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ Россия остается ключевым торговым партнером Таджикистана и вторым инвестором в его экономику, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Товарооборот России и Таджикистана в 2024 году вырос на 15,6% и составил 1,982 миллиарда долларов, что на 15,6% превысило результаты 2023 года. Около 95,2% двусторонней торговли составляет импорт российских товаров в Таджикистан, объем экспорта из Таджикистана в Россию составил чуть более 96 миллионов долларов, а доля России во внешнеторговом обороте Таджикистана в 2024 году составила 22,1%. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое. Россия закупает у Таджикистана продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу. Дополнительный импульс углубления практической кооперации должна придать подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества на 2024-2027 годы. Перед странами поставлена задача к 2030 году увеличить товарооборот в два с половиной раза. В ноябре 2023 года минэкономразвития России и министерство экономического развития и торговли Таджикистана впервые подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Как сообщал РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в настоящее время среди прочих вопросов прорабатывается возможность запуска промышленного кластера в Таджикистане. Российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования уже проявили заинтересованность в размещении в промышленном кластере на территории республики, отмечал он. В декабре прошлого года Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В настоящее время прорабатывается проект по установке в Таджикистане наземной станции приёма обработки и архивации данных дистанционного зондирования Земли из космоса за счёт бюджетных средств республики. Москва и Душанбе также намерены подписать межправительственное соглашение о реабилитации территорий Таджикистана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств в советские времена. Осенью 2023 года "Росатом" досрочно рекультивировал вызывавшую у специалистов тревогу промышленную площадку "Табошар" в Таджикистане, где в советские времена активно добывали уран, радиационный фон там снизился до естественного уровня. Развивается сотрудничество и в гуманитарной сфере. Так, на переговорах с Рахмоном в декабре прошлого года Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Уже два года для страны выделяется 1000 квот для набора граждан Таджикистана и соотечественников для обучения в высших учебных заведениях России по квоте правительства РФ. Действует и программа стажировок в России для молодых специалистов из Таджикистана. Миграционные вопросы традиционно стоят высоко в повестке дня общения двух лидеров, так, на встрече в Москве в мае прошлого года, Рахмон назвал тему отношения к трудовым мигрантам из Таджикистана "очень щепетильным" вопросом для Душанбе и подчеркнул желание и дальше работать " в тесном контакте" с Путиным по этому вопросу. ТЕАТР МАЯКОВСКОГО В начале февраля Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об условиях строительства и функционирования в республике русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Соглашение между правительством России и правительством Таджикистана было подписано 18 декабря 2023 года в Москве. В соответствии с соглашением, Россия обеспечит строительство нового здания театра проектной мощностью 500 зрителей, его материально-техническое оснащение и ввод объекта в эксплуатацию. В финансово-экономическом обосновании этого законопроекта Госдумы уточнялось, что средства на строительство театра были предусмотрены в федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Соглашение направлено на расширение культурного сотрудничества двух стран, создаст условия для полноценного функционирования труппы театра, а также позволит увеличить охват публики для демонстрации спектаклей на русском языке, что позволит стимулировать интерес к русской культуре и продвигать русский язык в качестве языка межнационального общения.

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