https://1prime.ru/20250317/spros-855841128.html

Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро

Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро - 17.03.2025, ПРАЙМ

Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро

Экономические показатели за январь-февраль в Китае продемонстрировали высокую устойчивость китайской экономики, однако внутренний спрос остается слабым, а ряд... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T07:08+0300

2025-03-17T07:08+0300

2025-03-17T07:08+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855841128.jpg?1742184518

ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Экономические показатели за январь-февраль в Китае продемонстрировали высокую устойчивость китайской экономики, однако внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй. Как отметил Фу Линхуэй, в целом, в январе-феврале функционирование экономики в Китае оставалось стабильным, темпы роста основных показателей демонстрировали стабильность с уклоном к росту, новые драйверы экономики укреплялись, а качество развития неуклонно улучшалось. "Это было достигнуто в условиях усиления внешних негативных факторов, а также на основе высокой базы прошлого года. Следует сказать, что это само по себе непросто и свидетельствует о высокой устойчивости китайской экономики", - сказал Фу Линхуэй. При этом он указал на необходимость "учитывать, что внешняя среда становится все более сложной и напряженной, сохраняются многочисленные факторы нестабильности и неопределенности". "Внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в производстве и ведении бизнеса", - отметил Фу Линхуэй. На следующем этапе, сказал он, Китаю будет необходимо "реализовывать более активную и действенную макроэкономическую политику, всесторонне расширять внутренний спрос, усиливать инновационные драйверы, углублять реформы и открытость, а также стимулировать устойчивый рост экономики". Согласно данным государственного статистического бюро КНР, валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, мвф