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Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро
Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро - 17.03.2025, ПРАЙМ
Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро
Экономические показатели за январь-февраль в Китае продемонстрировали высокую устойчивость китайской экономики, однако внутренний спрос остается слабым, а ряд... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T07:08+0300
2025-03-17T07:08+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Экономические показатели за январь-февраль в Китае продемонстрировали высокую устойчивость китайской экономики, однако внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй. Как отметил Фу Линхуэй, в целом, в январе-феврале функционирование экономики в Китае оставалось стабильным, темпы роста основных показателей демонстрировали стабильность с уклоном к росту, новые драйверы экономики укреплялись, а качество развития неуклонно улучшалось. "Это было достигнуто в условиях усиления внешних негативных факторов, а также на основе высокой базы прошлого года. Следует сказать, что это само по себе непросто и свидетельствует о высокой устойчивости китайской экономики", - сказал Фу Линхуэй. При этом он указал на необходимость "учитывать, что внешняя среда становится все более сложной и напряженной, сохраняются многочисленные факторы нестабильности и неопределенности". "Внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в производстве и ведении бизнеса", - отметил Фу Линхуэй. На следующем этапе, сказал он, Китаю будет необходимо "реализовывать более активную и действенную макроэкономическую политику, всесторонне расширять внутренний спрос, усиливать инновационные драйверы, углублять реформы и открытость, а также стимулировать устойчивый рост экономики". Согласно данным государственного статистического бюро КНР, валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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мировая экономика, китай, кнр, мвф
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МВФ
07:08 17.03.2025
 
Внутренний спрос в Китае остается слабым - статбюро

Госстатист бюро КНР: экономика Китая сохраняет высокую устойчивость

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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Экономические показатели за январь-февраль в Китае продемонстрировали высокую устойчивость китайской экономики, однако внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй.
Как отметил Фу Линхуэй, в целом, в январе-феврале функционирование экономики в Китае оставалось стабильным, темпы роста основных показателей демонстрировали стабильность с уклоном к росту, новые драйверы экономики укреплялись, а качество развития неуклонно улучшалось.
"Это было достигнуто в условиях усиления внешних негативных факторов, а также на основе высокой базы прошлого года. Следует сказать, что это само по себе непросто и свидетельствует о высокой устойчивости китайской экономики", - сказал Фу Линхуэй.
При этом он указал на необходимость "учитывать, что внешняя среда становится все более сложной и напряженной, сохраняются многочисленные факторы нестабильности и неопределенности".
"Внутренний спрос остается слабым, а ряд предприятий по-прежнему сталкивается с серьезными трудностями в производстве и ведении бизнеса", - отметил Фу Линхуэй.
На следующем этапе, сказал он, Китаю будет необходимо "реализовывать более активную и действенную макроэкономическую политику, всесторонне расширять внутренний спрос, усиливать инновационные драйверы, углублять реформы и открытость, а также стимулировать устойчивый рост экономики".
Согласно данным государственного статистического бюро КНР, валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
 
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