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Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом - 18.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250318/atr-855876002.html
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом - 18.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T12:54+0300
2025-03-18T12:54+0300
экономика
рынки
гонконг
шанхай
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
атр
индексы
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 3 429,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,49%, до 2 122,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,46%, до 24 740,57 пункта. Показатель поднялся выше 24 700 пунктов впервые с февраля 2022 года. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,06%, до 2 612,34 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,08%, до 7 860,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,24%, до 37 859 пунктов. Трейдеры в целом оптимистично оценивают перспективы экономики Китая. Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в воскресенье власти обнародовали план стимулирования потребления. Отмечалось, что план направлен на всестороннее расширение внутреннего спроса и повышение покупательной способности за счет увеличения доходов и снижения финансовой нагрузки. Акции китайских компаний в Гонконге выросли в цене: индекс Hang Seng China Enterprise поднялся на 2,8%. Акции Baidu в Гонконге подорожали на 12,2%, показав сильнейший рост как в индексе Hang Seng, так и в Hang Seng China Enterprise. Способствовало росту индексов удорожание золота до нового рекорда. Акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 5,8%, в Гонконге – на 7%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 7,6% в Шанхае и на 7% в Гонконге, бумаги Zijin Mining Group – на 3,2% в Шанхае и на 4,2% в Гонконге; бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 1,1%. Кроме того, в понедельник рынки Уолл-стрит закрылись ростом. Инвесторы также ожидают в среду итогов мартовского заседания центробанка Японии. Аналитики ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%.
https://1prime.ru/20250318/atr-855868404.html
гонконг
шанхай
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рынки, гонконг, шанхай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, атр, индексы
Экономика, Рынки, ГОНКОНГ, Шанхай, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, АТР, Индексы
12:54 18.03.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник ростом

Основные фондовые индексы АТР увеличились во вторник

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 3 429,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,49%, до 2 122,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,46%, до 24 740,57 пункта. Показатель поднялся выше 24 700 пунктов впервые с февраля 2022 года. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,06%, до 2 612,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,08%, до 7 860,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,24%, до 37 859 пунктов.
Трейдеры в целом оптимистично оценивают перспективы экономики Китая. Ранее агентство Синьхуа сообщило, что в воскресенье власти обнародовали план стимулирования потребления. Отмечалось, что план направлен на всестороннее расширение внутреннего спроса и повышение покупательной способности за счет увеличения доходов и снижения финансовой нагрузки.
Акции китайских компаний в Гонконге выросли в цене: индекс Hang Seng China Enterprise поднялся на 2,8%. Акции Baidu в Гонконге подорожали на 12,2%, показав сильнейший рост как в индексе Hang Seng, так и в Hang Seng China Enterprise.
Способствовало росту индексов удорожание золота до нового рекорда. Акции Shandong Gold Mining в Шанхае подорожали на 5,8%, в Гонконге – на 7%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 7,6% в Шанхае и на 7% в Гонконге, бумаги Zijin Mining Group – на 3,2% в Шанхае и на 4,2% в Гонконге; бумаги Northern Star Resources выросли в цене в Сиднее на 1,1%.
Кроме того, в понедельник рынки Уолл-стрит закрылись ростом. Инвесторы также ожидают в среду итогов мартовского заседания центробанка Японии. Аналитики ждут сохранения учетной ставки регулятора на уровне 0,5%.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
Фондовые индексы АТР поднимаются вслед за позитивом на рынках США
07:53
 
ЭкономикаРынкиГОНКОНГШанхайАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexАТРИндексы
 
 
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