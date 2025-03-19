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Бензин и дизельное топливо дорожают на российской бирже пятый день подряд

Бензин и дизельное топливо дорожают на российской бирже пятый день подряд - 19.03.2025, ПРАЙМ

Бензин и дизельное топливо дорожают на российской бирже пятый день подряд

Стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже растет пятый торговый день подряд: только за среду бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на 1,5% и 1,2%... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:02+0300

2025-03-19T15:02+0300

2025-03-19T15:02+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже растет пятый торговый день подряд: только за среду бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на 1,5% и 1,2% соответственно, дизтопливо - на 1,4-1,5%, следует из материалов торгов. Так, цена на марку Аи-92 по итогам торговой сессии выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,53% - до 51 079 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,18% - до 57 967 рублей за тонну. Летнее дизтопливо выросло в цене на 1,49%, до 59 669 рублей за тонну, зимнее - на 1,4%, до 59 350 рублей. Тонна мазута подорожала на 0,72%, до 30 048 рублей, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,3%, до 17 153 рублей. При этом стоимость авиакеросина снизилась на 0,55% - до 80 135 рублей за тонну. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250318/benzin-855880137.html

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