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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта - 19.03.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте поднялся до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте поднялся до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя только до 48,1 пункта. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года. Индекс текущих экономических условий в Германии вырос до минус 87,6 пункта с минус 88,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 80,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, поднялся до 39,8 пункта с 24,2 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 45,2 пункта с минус 45,3 пункта. "Экономические ожидания в марте снова значительно улучшились, и индикатор экономических настроений ZEW сильно вырос. Улучшение настроений, вероятно, связано с позитивными сигналами относительно будущей фискальной политики Германии, например, с соглашением по многомиллиардному финансовому пакету для федерального бюджета", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). Он отмечает, что улучшились перспективы для производителей металла и стали, для машиностроительного сектора, а шестое подряд снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) "означает благоприятные финансовые условия для частных домохозяйств и компаний".

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мировая экономика, германия, москва