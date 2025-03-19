https://1prime.ru/20250319/indeks-855926364.html
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта - 19.03.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте поднялся до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
мировая экономика
германия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855926364.jpg?1742341967
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте поднялся до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя только до 48,1 пункта. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года.
Индекс текущих экономических условий в Германии вырос до минус 87,6 пункта с минус 88,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 80,5 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, поднялся до 39,8 пункта с 24,2 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 45,2 пункта с минус 45,3 пункта.
"Экономические ожидания в марте снова значительно улучшились, и индикатор экономических настроений ZEW сильно вырос. Улучшение настроений, вероятно, связано с позитивными сигналами относительно будущей фискальной политики Германии, например, с соглашением по многомиллиардному финансовому пакету для федерального бюджета", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Он отмечает, что улучшились перспективы для производителей металла и стали, для машиностроительного сектора, а шестое подряд снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) "означает благоприятные финансовые условия для частных домохозяйств и компаний".
германия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, москва
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,6 пункта
EW: доверие инвесторов к экономике Германии в марте выросло до 51,6 пункта
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте поднялся до 51,6 пункта с 26 пунктов в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения показателя только до 48,1 пункта. Индекс вырос сильнейшими темпами с января 2023 года, отмечается в релизе. При этом значение поднялось выше 50 пунктов впервые с февраля 2022 года.
Индекс текущих экономических условий в Германии вырос до минус 87,6 пункта с минус 88,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 80,5 пункта.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, поднялся до 39,8 пункта с 24,2 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 45,2 пункта с минус 45,3 пункта.
"Экономические ожидания в марте снова значительно улучшились, и индикатор экономических настроений ZEW сильно вырос. Улучшение настроений, вероятно, связано с позитивными сигналами относительно будущей фискальной политики Германии, например, с соглашением по многомиллиардному финансовому пакету для федерального бюджета", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Он отмечает, что улучшились перспективы для производителей металла и стали, для машиностроительного сектора, а шестое подряд снижение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) "означает благоприятные финансовые условия для частных домохозяйств и компаний".