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Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса

Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса - 19.03.2025, ПРАЙМ

Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса

Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:56+0300

2025-03-19T19:56+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30 лет с 20. Маск оставил комментарий к публикации одного из пользователей социальной сети, где говорилось, что, по мнению миллиардера, на Марсе через 20 лет будут проживать миллион человек. "В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - отметил Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. До этого Маск анонсировал, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Миллиардер также утверждал, что, по его мнению, впервые человек ступит на марсианскую поверхность через пять-семь лет. В апреле 2024 года Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам миллиардера, проект по колонизации планеты будет реализован с помощью Starship 3, которая на данный момент является новейшей моделью линейки.

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spacex, кирилл дмитриев, рфпи, сша, илон маск, космос, марс