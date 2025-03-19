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Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса - 19.03.2025, ПРАЙМ
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса
Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:56+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30 лет с 20. Маск оставил комментарий к публикации одного из пользователей социальной сети, где говорилось, что, по мнению миллиардера, на Марсе через 20 лет будут проживать миллион человек. "В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - отметил Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. До этого Маск анонсировал, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Миллиардер также утверждал, что, по его мнению, впервые человек ступит на марсианскую поверхность через пять-семь лет. В апреле 2024 года Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам миллиардера, проект по колонизации планеты будет реализован с помощью Starship 3, которая на данный момент является новейшей моделью линейки.
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SpaceX, Кирилл Дмитриев, РФПИ, США, Илон Маск, космос, Марс
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса
Маск заявил, что миллион человек на Марсе будут жить скорее через 30 лет, чем через 20
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30 лет с 20.
Маск оставил комментарий к публикации одного из пользователей социальной сети, где говорилось, что, по мнению миллиардера, на Марсе через 20 лет будут проживать миллион человек.
"В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - отметил Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс
Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. До этого Маск анонсировал, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Миллиардер также утверждал, что, по его мнению, впервые человек ступит на марсианскую поверхность через пять-семь лет.
В апреле 2024 года Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам миллиардера, проект по колонизации планеты будет реализован с помощью Starship 3, которая на данный момент является новейшей моделью линейки.