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Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса - 19.03.2025, ПРАЙМ
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса
Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:56+0300
2025-03-19T19:56+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30 лет с 20. Маск оставил комментарий к публикации одного из пользователей социальной сети, где говорилось, что, по мнению миллиардера, на Марсе через 20 лет будут проживать миллион человек. "В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - отметил Маск в принадлежащей ему социальной сети Х. Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. До этого Маск анонсировал, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Миллиардер также утверждал, что, по его мнению, впервые человек ступит на марсианскую поверхность через пять-семь лет. В апреле 2024 года Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам миллиардера, проект по колонизации планеты будет реализован с помощью Starship 3, которая на данный момент является новейшей моделью линейки.
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spacex, кирилл дмитриев, рфпи, сша, илон маск, космос, марс
SpaceX, Кирилл Дмитриев, РФПИ, США, Илон Маск, космос, Марс
19:56 19.03.2025
 
Маск удлинил до 30 лет собственный прогноз по колонизации Марса

Маск заявил, что миллион человек на Марсе будут жить скорее через 30 лет, чем через 20

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск внес коррективы в собственные прогнозы по вопросу колонизации Марса, удлинив сроки до 30 лет с 20.
Маск оставил комментарий к публикации одного из пользователей социальной сети, где говорилось, что, по мнению миллиардера, на Марсе через 20 лет будут проживать миллион человек.
"В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30", - отметил Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Астронавт на Марсе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс
17 марта, 19:12
Ранее руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. До этого Маск анонсировал, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Миллиардер также утверждал, что, по его мнению, впервые человек ступит на марсианскую поверхность через пять-семь лет.
В апреле 2024 года Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам миллиардера, проект по колонизации планеты будет реализован с помощью Starship 3, которая на данный момент является новейшей моделью линейки.
 
SpaceXКирилл ДмитриевРФПИСШАИлон МасккосмосМарс
 
 
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