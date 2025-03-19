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Минфин поддержал создание единого оператора платежных QR-кодов

Минфин поддержал создание единого оператора платежных QR-кодов - 19.03.2025, ПРАЙМ

Минфин поддержал создание единого оператора платежных QR-кодов

Минфин России поддерживает создание единого оператора платежных QR-кодов, функции которого будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК), заявил... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:45+0300

2025-03-19T15:45+0300

2025-03-19T15:45+0300

экономика

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нспк

qr-код

платежи

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин России поддерживает создание единого оператора платежных QR-кодов, функции которого будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК), заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, министерство финансов подготовило проект официального отзыва правительства на законопроект о едином платежном QR-коде. "Там речь о том, что Минфин поддерживает создание единого оператора QR-кодов, то есть НСПК", - сказал Чебесков в кулуарах Crypto Summit 2025. По его словам, на кассе, когда приходит гражданин, все-равно всегда будет один QR-код НСПК, а уже дальше от этого QR-кода может быть отсылка в другие информационные системы других банков. "То есть, когда банки предлагали "роуминг", они имели в виду немножко другое. Они имели в виду множественность операторов QR-кодов, и от них уже пересылка по "роумингу". А мы все-таки поддержали инициативу Центрального банка, что будет единственный оператор - это НСПК", - отметил Чебесков. В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. Банк России изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции, говорила в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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минфин, эльвира набиуллина, финансы, технологии, нспк, qr-код, платежи