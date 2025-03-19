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Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок
Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок
Россияне сдали более 65 миллионов бутылок и банок и 1 тысячу тонн текстиля на переработку за последние 5 лет, рассказали РИА Новости в российской компании... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T07:21+0300
2025-03-19T07:21+0300
россия
бизнес
экономика
москва
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне сдали более 65 миллионов бутылок и банок и 1 тысячу тонн текстиля на переработку за последние 5 лет, рассказали РИА Новости в российской компании Ecoplatform, производящей оборудование по сбору вторсырья. "За последние пять лет россияне сдали на переработку более 65 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок и 1 тысячу тонн текстиля", - сообщили в компании. Отмечается, что в прошлом году объем собранной тары в России вырос на четверть по сравнению с 2023 годом и достиг 24 миллионов единиц. Там напомнили, что первый фандомат для приема тары был установлен в декабре 2019 года в Москве, сейчас упаковку принимают более одной тысячи фандоматов в 214 городах России. С того времени свыше полумиллиона человек сдали более 1,8 миллиона кг пластика и более 230 тысяч кг алюминия.
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россия, бизнес, москва
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА
07:21 19.03.2025
 
Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок

Ecoplatform: россияне за пять лет сдали на переработку 65 миллионов бутылок и банок

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне сдали более 65 миллионов бутылок и банок и 1 тысячу тонн текстиля на переработку за последние 5 лет, рассказали РИА Новости в российской компании Ecoplatform, производящей оборудование по сбору вторсырья.
"За последние пять лет россияне сдали на переработку более 65 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок и 1 тысячу тонн текстиля", - сообщили в компании.
Отмечается, что в прошлом году объем собранной тары в России вырос на четверть по сравнению с 2023 годом и достиг 24 миллионов единиц.
Там напомнили, что первый фандомат для приема тары был установлен в декабре 2019 года в Москве, сейчас упаковку принимают более одной тысячи фандоматов в 214 городах России. С того времени свыше полумиллиона человек сдали более 1,8 миллиона кг пластика и более 230 тысяч кг алюминия.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВА
 
 
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