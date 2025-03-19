https://1prime.ru/20250319/rossijane-855933751.html

Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок

Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок - 19.03.2025, ПРАЙМ

Россияне сдали на переработку более 65 миллионов бутылок и банок

Россияне сдали более 65 миллионов бутылок и банок и 1 тысячу тонн текстиля на переработку за последние 5 лет, рассказали РИА Новости в российской компании... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T07:21+0300

2025-03-19T07:21+0300

2025-03-19T07:21+0300

россия

бизнес

экономика

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855933751.jpg?1742358066

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Россияне сдали более 65 миллионов бутылок и банок и 1 тысячу тонн текстиля на переработку за последние 5 лет, рассказали РИА Новости в российской компании Ecoplatform, производящей оборудование по сбору вторсырья. "За последние пять лет россияне сдали на переработку более 65 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок и 1 тысячу тонн текстиля", - сообщили в компании. Отмечается, что в прошлом году объем собранной тары в России вырос на четверть по сравнению с 2023 годом и достиг 24 миллионов единиц. Там напомнили, что первый фандомат для приема тары был установлен в декабре 2019 года в Москве, сейчас упаковку принимают более одной тысячи фандоматов в 214 городах России. С того времени свыше полумиллиона человек сдали более 1,8 миллиона кг пластика и более 230 тысяч кг алюминия.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва