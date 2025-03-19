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В Турции заявили, что признание Крыма Россией неизбежно - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Турции заявили, что признание Крыма Россией неизбежно
В Турции заявили, что признание Крыма Россией неизбежно - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили, что признание Крыма Россией неизбежно
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса полуострова неизбежно, с этим должны смириться как Украина, так и западные страны. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. "Крым вернулся в Россию по итогам народного волеизъявления и самоопределения крымского народа. Поэтому уверен, что признание российского статуса полуострова неизбежно", - сказал Сель. По его словам, заявления о том, что Крым может снова быть возвращен Украине, сродни несбыточной мечте. "Киевский режим и коллективный Запад должны смирились с тем, что Крым – это территория России", - добавил политик. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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россия, мировая экономика, крым, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, оон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН
02:52 19.03.2025
 
В Турции заявили, что признание Крыма Россией неизбежно

Турецкий политик Сель: признание Крыма Россией неизбежно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что признание российского статуса полуострова неизбежно, с этим должны смириться как Украина, так и западные страны.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
"Крым вернулся в Россию по итогам народного волеизъявления и самоопределения крымского народа. Поэтому уверен, что признание российского статуса полуострова неизбежно", - сказал Сель.
По его словам, заявления о том, что Крым может снова быть возвращен Украине, сродни несбыточной мечте.
"Киевский режим и коллективный Запад должны смирились с тем, что Крым – это территория России", - добавил политик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКРЫМУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинООН
 
 
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