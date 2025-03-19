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ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР

ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР - 19.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР

Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке. "Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев в своем Telegram-канале. Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными". Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.

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