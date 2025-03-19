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ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР - 19.03.2025, ПРАЙМ
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ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР
ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР - 19.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР
Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
общество
экономика
украина
москва
киев
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке. "Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев в своем Telegram-канале. Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными". Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.
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общество , украина, москва, киев, владимир зеленский, всу
Общество , Экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ
02:51 19.03.2025
 
ВСУ отвели технику с позиций на одном из участков фронта в ДНР

Экс-командующий объединенными силами Украины Наев: ВСУ отвели технику с позиций в ДНР

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Подразделения ВСУ отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков фронта на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, заявил во вторник экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке.
"Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, держащей оборону на одном из направлений в Донецкой области… На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств", - написал Наев в своем Telegram-канале.
Он при этом не уточнил о каком участке фронта идет речь, лишь указав, что там для ВСУ позиции оказались "невыгодными".
Владимир Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого Наев находился в распоряжении министра обороны, никакой штатной должности в армии не имел. Позднее он сообщил, что отправлен на фронт.
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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