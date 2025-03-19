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Названы необязательные для оплаты коммунальные услуги

Названы необязательные для оплаты коммунальные услуги - 19.03.2025, ПРАЙМ

Названы необязательные для оплаты коммунальные услуги

Далеко не все коммунальные услуги, указанные в платежном документе, необходимо оплачивать в обязательном порядке, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T03:03+0300

2025-03-19T03:03+0300

2025-03-19T03:03+0300

жкх

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Далеко не все коммунальные услуги, указанные в платежном документе, необходимо оплачивать в обязательном порядке, рассказал агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.Управляющие компании нередко включают в платежные документы услуги консьержа, страховку, радиоточку, общедомовую антенну, кабельное телевидение и системы контроля доступа без получения официального согласия от владельцев помещений.“Значительная часть жильцов, в частности, старшее поколение и люди с особыми потребностями ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться”, - рассуждает он.Летом прошлого года Конституционный суд выпустил разъяснение, что подобные услуги должны быть включены в платежные документы исключительно согласия жителей. Это защитит интересы потребителей и пресечет недобросовестные действия управляющих организаций.Основные коммунальные услуги - свет, тепло, водоснабжение, вывоз мусора и т.п. - должны быть оплачены в обязательном порядке. Однако услуги консьержа или кабельного телевидения относятся к дополнительным и должны производиться исключительно на добровольной основе после проведения общего собрания собственников и принятия соответствующего решения самим собственником, подчеркнул Осянин.Обсуждающийся сейчас законопроект вносит существенные поправки в законодательство о защите прав потребителей и направлен на предотвращение принудительного навязывания дополнительных услуг в сфере ЖКХ. Планируется, что обновленные правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года, резюмировал он.

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жкх, тарифы жкх, оплата жкх, платежки за жкх, недвижимость, общество , конституционный суд