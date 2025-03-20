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Российский рынок акций днем четверга демонстрирует умеренное снижение

Российский рынок акций днем четверга демонстрирует умеренное снижение - 20.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций днем четверга демонстрирует умеренное снижение

Российский рынок акций умеренно снижается в ожидании новых геополитических новостей после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:43+0300

2025-03-20T14:43+0300

2025-03-20T14:43+0300

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МОСКВА, 20 марта - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в ожидании новых геополитических новостей после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, на время которого пришелся пик волатильности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.36 мск снижался на 0,4% - до 3 216,6 пункта. Торги 20 марта на российских фондовых площадках начались в красной зоне при пониженной волатильности, комментирует сегодняшнюю динамику Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Инвесторы продолжают реагировать на геополитику, игнорируя даже умеренно позитивные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям. Также сдерживающий эффект на рынок оказывает среднесрочное укрепление рубля, который в последние дни предпринимает попытки к ослаблению", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Главенство геополитики над фондовым рынком наблюдалось во время и после переговоров лидеров России и США 18 марта, когда индекс Мосбиржи демонстрировал повышенную волатильность. Еще до появления итогов разговора инвесторы дважды вызывали мгновенный обвал (в 18.17 мск и 19.45 мск) на крупных продажах и такой же мгновенный откуп, когда за пару минут индекс терял и возвращал обратно около 1%, что можно отследить по данным торгов. "Продажи были мотивированы изначально завышенными ожиданиями инвесторов от переговоров. На деле же результаты можно охарактеризовать как "общие", без конкретики. Возможно, до переговоров открывались спекулятивные позиции в надежде на какие-либо громкие заявления, но их не последовало, поэтому сделки и сворачивались", - прокомментировал Олег Решетников из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Эн+ Груп" (+4,81%), "Соллерса" (+2,93%), ММК (+2,48%), "Самолета" (+1,38%), "Россетей" (+1,15%). Давление на котировки VK оказала новость о намерении провести допэмиссию объемом 115 миллиардов рублей, что размоет доли акционеров и приведет к снижению доходности в расчете на долевую бумагу, отмечает Чернов. В лидерах снижения — акции VK (-6,31%), Московского кредитного банка (-2,10%), "Мосэнерго" (-1,66%), "Алросы" (-1,55%), "Русгидро" (-1,19%). ПРОГНОЗЫ "Рынок очень сильно реагирует на геополитические новости. Ожидаем, что в краткосрочной перспективе рынок будет оставаться крайне волатильным", - отметил Артем Аутлев из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "Если осенью этого года будет заключен мирный договор, то это хороший сценарий. В связи с этим турбулентность на фондовом рынке неизбежна в ближайшее время. Слишком много неопределенности в политике. Но в связи с тем, что ЦБ на марте-апреле начнет снижать ставку, общее направление рынка акций будет наверх, а не вниз", - отметил финансовый эксперт Андрей Верников. Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне – 3200-3300 пунктов.

https://1prime.ru/20250320/aktsii-855960983.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, мосбиржа, акции, российский рынок акций