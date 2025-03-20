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Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону

Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону - 20.03.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону

Мошенники с целью неправедной наживы нередко апеллируют к болезненному для многих граждан вопросу - они обещают пересчитать платежи за коммунальные услуги,... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T03:03+0300

2025-03-20T03:03+0300

2025-03-20T03:03+0300

квартплата

жку

оплата жку

платежки за жкх

перерасчет

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мошенники с целью неправедной наживы нередко апеллируют к болезненному для многих граждан вопросу - они обещают пересчитать платежи за коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.Обращение с предложением произвести перерасчет платежей за коммунальные услуги – это всего лишь один из бесконечных поводов, используемых мошенниками для установления первоначального контакта с потерпевшим. Ему объясняют, что он якобы переплатил, и теперь деньги вернут. Дальнейшие шаги он может определить, установив степень продвинутости своей жертвы в области платежных технологий.“Например, может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу, которая при наличии банковских приложений в состоянии инициировать переводы”, - пояснил юрист.Тем же жертвам, которым такие действия незнакомы, может быть предложена любая иная схема. Например, обещанная сумма перерасчета может быть озвучена настолько значительной, что для ее получения необходимо сначала оплатить "страховку", "налог", "комиссию" и т.п., для этого надо сначала либо снять деньги со своего счета, либо получить кредит, а в дальнейшем направлять деньги через терминал, либо передавать курьеру, следуя указаниям "онлайн-консультанта".Одним словом, меняются только поводы для общения, а дальнейшие действия уже проверены на подобных схемах.Действующие нормативные акты, конечно, допускают процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги. Однако в подавляющем большинстве случаев она возможна лишь по инициативе самого потребителя, напомнил Телегин.“Исполнитель коммунальных услуг будет самостоятельно ставить вопрос о перерасчете лишь тогда, когда подозревает потребителя в неправомерных действиях (например, в незаконном потреблении какого-либо коммунального ресурса). Поэтому если потребитель не обращался с требованиями о перерасчете, то не следует и продолжать разговор на эту тему”, - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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