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Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону
Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону - 20.03.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону
Мошенники с целью неправедной наживы нередко апеллируют к болезненному для многих граждан вопросу - они обещают пересчитать платежи за коммунальные услуги,... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T03:03+0300
2025-03-20T03:03+0300
квартплата
жку
оплата жку
платежки за жкх
перерасчет
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мошенники с целью неправедной наживы нередко апеллируют к болезненному для многих граждан вопросу - они обещают пересчитать платежи за коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.Обращение с предложением произвести перерасчет платежей за коммунальные услуги – это всего лишь один из бесконечных поводов, используемых мошенниками для установления первоначального контакта с потерпевшим. Ему объясняют, что он якобы переплатил, и теперь деньги вернут. Дальнейшие шаги он может определить, установив степень продвинутости своей жертвы в области платежных технологий.“Например, может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу, которая при наличии банковских приложений в состоянии инициировать переводы”, - пояснил юрист.Тем же жертвам, которым такие действия незнакомы, может быть предложена любая иная схема. Например, обещанная сумма перерасчета может быть озвучена настолько значительной, что для ее получения необходимо сначала оплатить "страховку", "налог", "комиссию" и т.п., для этого надо сначала либо снять деньги со своего счета, либо получить кредит, а в дальнейшем направлять деньги через терминал, либо передавать курьеру, следуя указаниям "онлайн-консультанта".Одним словом, меняются только поводы для общения, а дальнейшие действия уже проверены на подобных схемах.Действующие нормативные акты, конечно, допускают процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги. Однако в подавляющем большинстве случаев она возможна лишь по инициативе самого потребителя, напомнил Телегин.“Исполнитель коммунальных услуг будет самостоятельно ставить вопрос о перерасчете лишь тогда, когда подозревает потребителя в неправомерных действиях (например, в незаконном потреблении какого-либо коммунального ресурса). Поэтому если потребитель не обращался с требованиями о перерасчете, то не следует и продолжать разговор на эту тему”, - заключил он.
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квартплата, жку, оплата жку, платежки за жкх, перерасчет
квартплата, ЖКУ, оплата ЖКУ, платежки за ЖКХ, перерасчет
03:03 20.03.2025
 
Юрист рассказал об опасности перерасчета квартплаты по телефону

Юрист Телегин: перерасчет квартплаты по телефону предлагают только мошенники

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДеньги, квитанции и чеки на оплату коммунальных платежей
Деньги, квитанции и чеки на оплату коммунальных платежей - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мошенники с целью неправедной наживы нередко апеллируют к болезненному для многих граждан вопросу - они обещают пересчитать платежи за коммунальные услуги, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
Обращение с предложением произвести перерасчет платежей за коммунальные услуги – это всего лишь один из бесконечных поводов, используемых мошенниками для установления первоначального контакта с потерпевшим. Ему объясняют, что он якобы переплатил, и теперь деньги вернут. Дальнейшие шаги он может определить, установив степень продвинутости своей жертвы в области платежных технологий.
“Например, может быть предложено воспользоваться для перерасчета сканированием QR-кода или переходам по ссылке. В результате этих действий потерпевший может либо сам перевести деньги мошенникам, либо загрузить на свой гаджет вредоносную программу, которая при наличии банковских приложений в состоянии инициировать переводы”, - пояснил юрист.
Тем же жертвам, которым такие действия незнакомы, может быть предложена любая иная схема. Например, обещанная сумма перерасчета может быть озвучена настолько значительной, что для ее получения необходимо сначала оплатить "страховку", "налог", "комиссию" и т.п., для этого надо сначала либо снять деньги со своего счета, либо получить кредит, а в дальнейшем направлять деньги через терминал, либо передавать курьеру, следуя указаниям "онлайн-консультанта".
Одним словом, меняются только поводы для общения, а дальнейшие действия уже проверены на подобных схемах.
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Действующие нормативные акты, конечно, допускают процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги. Однако в подавляющем большинстве случаев она возможна лишь по инициативе самого потребителя, напомнил Телегин.
“Исполнитель коммунальных услуг будет самостоятельно ставить вопрос о перерасчете лишь тогда, когда подозревает потребителя в неправомерных действиях (например, в незаконном потреблении какого-либо коммунального ресурса). Поэтому если потребитель не обращался с требованиями о перерасчете, то не следует и продолжать разговор на эту тему”, - заключил он.
 
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