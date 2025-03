https://1prime.ru/20250321/mask-855986146.html

"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT

2025-03-21T10:57+0300

политика

илон маск

пит хегсет

new york times

сша

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил, что ждет уголовного преследования сотрудников Пентагона, передающих, по его мнению, ложную информацию газете New York Times.Ранее New York Times сообщила о планах Пентагона ознакомить Маска со "сверхсекретными" планами на случай конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил визит Маска, но опроверг утверждения газеты о секретных планах."Я с нетерпением жду уголовного преследования тех сотрудников Пентагона, которые сливают в NYT злонамеренно ложную информацию. Они будут найдены", - написал Маск в соцсети X. Он также назвал New York Times "чистой пропагандой".

сша

илон маск, пит хегсет, new york times, сша