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"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT - 21.03.2025, ПРАЙМ
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"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT
"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT - 21.03.2025, ПРАЙМ
"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил, что ждет уголовного преследования сотрудников... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T10:57+0300
2025-03-21T10:57+0300
политика
илон маск
пит хегсет
new york times
сша
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил, что ждет уголовного преследования сотрудников Пентагона, передающих, по его мнению, ложную информацию газете New York Times.Ранее New York Times сообщила о планах Пентагона ознакомить Маска со "сверхсекретными" планами на случай конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил визит Маска, но опроверг утверждения газеты о секретных планах."Я с нетерпением жду уголовного преследования тех сотрудников Пентагона, которые сливают в NYT злонамеренно ложную информацию. Они будут найдены", - написал Маск в соцсети X. Он также назвал New York Times "чистой пропагандой".
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илон маск, пит хегсет, new york times, сша
Политика, Илон Маск, Пит Хегсет, New York Times, США
10:57 21.03.2025
 
"Жду с нетерпением". Маск обвинил во лжи работников Пентагона и газету NYT

Илон Маск ждет уголовного преследования работников Пентагона, сообщающих NYT ложь

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), заявил, что ждет уголовного преследования сотрудников Пентагона, передающих, по его мнению, ложную информацию газете New York Times.
Ранее New York Times сообщила о планах Пентагона ознакомить Маска со "сверхсекретными" планами на случай конфликта с КНР. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил визит Маска, но опроверг утверждения газеты о секретных планах.
"Я с нетерпением жду уголовного преследования тех сотрудников Пентагона, которые сливают в NYT злонамеренно ложную информацию. Они будут найдены", - написал Маск в соцсети X.
Он также назвал New York Times "чистой пропагандой".
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ПолитикаИлон МаскПит ХегсетNew York TimesСША
 
 
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