https://1prime.ru/20250321/vinodely-855980698.html

Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой"

Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой" - 21.03.2025, ПРАЙМ

Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой"

Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает... | 21.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-21T06:49+0300

2025-03-21T06:49+0300

2025-03-21T06:49+0300

бизнес

россия

экономика

рф

таиланд

израиль

михаил мишустин

рэц

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855980698.jpg?1742528955

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ. В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению. В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги. "Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ. В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.

рф

таиланд

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, таиланд, израиль, михаил мишустин, рэц, минпромторг