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Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой"
Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой" - 21.03.2025, ПРАЙМ
Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой"
Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает... | 21.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-21T06:49+0300
2025-03-21T06:49+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).
"Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ.
В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги.
"Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ.
В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
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бизнес, россия, рф, таиланд, израиль, михаил мишустин, рэц, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ТАИЛАНД, ИЗРАИЛЬ, Михаил Мишустин, РЭЦ, Минпромторг
Российские виноделы начали маркировать свою продукцию "птичкой"
РЭЦ: российские виноделы начали маркировать свою продукцию сертификатом "Сделано в России"
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).
"Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ.
В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги.
"Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ.
В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.