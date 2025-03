NYT: влияние Илона Маска в Белом доме помогает SpaceX получить госконтракты

https://1prime.ru/20250323/mask-856027997.html

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, активно добивается заключения многомиллиардных государственных контрактов, чему может способствовать влияние Маска в Белом доме и наличие его союзников на государственных постах. Об этом пишет газета New York Times."SpaceX предпринимает усилия по заключению новых многомиллиардных госконтрактов в ряде направлений деятельности правительства", - пишет New York Times, ссылаясь на десять действующих и бывших федеральных чиновников.Издание отмечает, что увеличение финансирования SpaceX может быть связано с деятельностью президента США Дональда Трампа, а также с союзниками и подчиненными Маска, занимающими государственные должности.Сообщается, что в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) рассматриваются по меньшей мере четыре запроса от SpaceX на строительство новых стартовых площадок и разрешение на более частые пуски с федеральных космодромов. В марте компания приблизилась к одобрению одного из запросов, который позволит увеличить количество допустимых стартов ракеты Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде до 120 в год, что более чем вдвое превышает прежний лимит.Исполнительный директор Project on Government Oversight Даниэль Брайан выразила сомнение в честности тендеров, учитывая, что во всех правительственных учреждениях, призванных предотвращать коррупцию и конфликты интересов, было уволено руководство или прекращено финансирование.Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за его активного вмешательства в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу шатдауна. NBC также сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение вызывают раздражение у некоторых приближенных к Трампу лиц, которые считают, что Маск ведет себя как "сопрезидент".

