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В позиции Мерца по конфликту на Украине заподозрили скрытые мотивы
В позиции Мерца по конфликту на Украине заподозрили скрытые мотивы - 23.03.2025, ПРАЙМ
В позиции Мерца по конфликту на Украине заподозрили скрытые мотивы
Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T17:42+0300
2025-03-23T17:42+0300
2025-03-23T17:42+0300
политика
фридрих мерц
конфликт на украине
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БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости заместитель председателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности. "Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если (президент США Дональд) Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот", - заявил Вайель. По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля. "Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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фридрих мерц, конфликт на украине, сша
Политика, Фридрих Мерц, Конфликт на Украине, США
В позиции Мерца по конфликту на Украине заподозрили скрытые мотивы
Глава комитета АдГ Вайель: Мерц готов продолжать конфликт на Украине назло США
БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры, заявил РИА Новости заместитель председателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
В ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Мерц утверждал ранее, что Россия ведёт войну против Европы и Германии. Министр обороны Борис Писториус (социал-демократы, СДПГ), в свою очередь, заявил, что РФ является главной угрозой европейской безопасности.
"Фридрих Мерц и ХДС решили продолжать войну в Украине так долго, как это возможно, независимо от воли США. Если (президент США Дональд) Трамп что-то предложит, Фридрих Мерц, скорее всего, назло сделает наоборот", - заявил Вайель.
По мнению политика, Европа находится в полной военной зависимости от США как минимум с отставки генерала Шарля де Голля.
Сделка США и России по Украине неприемлема для Киева, заявил Мерц
"Поэтому нереалистично ожидать, что Европа сможет оказать существенное влияние на мирные переговоры в прокси-войне США", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.